Dassault Aviation/Airbus : vers l'abandon du projet d'avion de chasse du futur avec l'Allemagne
17/11/2025 à 08:53

(AOF) - Selon le Financial Times, la France et l’Allemagne discuteraient de l’abandon du projet de développement d’un avion de chasse de nouvelle génération. Cet appareil est destiné à remplacer le Rafale en France et l’Eurofighter de l’Allemagne et de l’Espagne en 2040. Les dissensions entre Paris et Berlin sur le projet semblent trop grandes pour le mener à bien.

Défense

Valeurs associées

AIRBUS
208,7500 EUR Euronext Paris +1,09%
DASSAULT AVIATION
282,8000 EUR Euronext Paris +3,14%
2 commentaires

  09:09

    DASSAULT sait faire des avions sans coopération étrangère, il continuera ainsi.

