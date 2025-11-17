(AOF) - Selon le Financial Times, la France et l’Allemagne discuteraient de l’abandon du projet de développement d’un avion de chasse de nouvelle génération. Cet appareil est destiné à remplacer le Rafale en France et l’Eurofighter de l’Allemagne et de l’Espagne en 2040. Les dissensions entre Paris et Berlin sur le projet semblent trop grandes pour le mener à bien.
Dassault Aviation/Airbus : vers l'abandon du projet d'avion de chasse du futur avec l'Allemagne
information fournie par AOF 17/11/2025 à 08:53
Valeurs associées
|208,7500 EUR
|Euronext Paris
|+1,09%
|282,8000 EUR
|Euronext Paris
|+3,14%
