Dassault Aviation a livré 26 Rafale et 37 Falcon en 2025, prévoit un CA de €7 mds sur l'année
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 17:50

Dassault Aviation SA AM.PA :

* AVIONS LIVRÉS EN 2025

* 26 RAFALE (15 EXPORT, 11 FRANCE) ONT ÉTÉ LIVRÉS EN 2025

* 37 FALCON ONT ÉTÉ LIVRÉS EN 2025

* 26 RAFALE EXPORT ONT ÉTÉ COMMANDÉS EN 2025

* 31 FALCON ONT ÉTÉ COMMANDÉS EN 2025

* DASSAULT AVIATION RELÈVE SA PRÉVISION DE CHIFFRE D'AFFAIRES 2025 AU-DESSUS DE 7 MILLIARDS D'EUROS

Texte original nGNX7Q6phB Pour plus de détails, cliquez sur AM.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

DASSAULT AVIATION
305,6000 EUR Euronext Paris +4,80%
