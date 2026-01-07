Dassault Aviation a livré 26 Rafale et 37 Falcon en 2025, prévoit un CA de €7 mds sur l'année

Dassault Aviation SA AM.PA :
* AVIONS LIVRÉS EN 2025
* 26 RAFALE (15 EXPORT, 11 FRANCE) ONT ÉTÉ LIVRÉS EN 2025
* 37 FALCON ONT ÉTÉ LIVRÉS EN 2025
* 26 RAFALE EXPORT ONT ÉTÉ COMMANDÉS EN 2025
* 31 FALCON ONT ÉTÉ COMMANDÉS EN 2025
* DASSAULT AVIATION RELÈVE SA PRÉVISION DE CHIFFRE D'AFFAIRES 2025 AU-DESSUS DE 7 MILLIARDS D'EUROS
Texte original nGNX7Q6phB Pour plus de détails, cliquez sur AM.PA
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer