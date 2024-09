Darwin : arrivée d'une nouvelle société de gestion de portefeuille immobilier

La société de gestion de portefeuille immobilier est agréée par l'AMF depuis le 23 juillet 2024. Son fondateur et directeur général, Phong Hua, était auparavant directeur général adjoint de la fintech, Iroko,

Les investissements de Darwin seront orientés vers l'immobilier utile et vertueux, avec une approche proactive d'amélioration environnementale de leurs actifs.

(AOF) - La société de gestion de portefeuille immobilier Darwin a annoncé son lancement et affiche pour ambition de " faire évoluer en profondeur le secteur de l'épargne immobilière ". La société de gestion de portefeuille immobilier " proposera une nouvelle génération de produits d’épargne qui contribueront à faire évoluer positivement les villes en Europe ". Elle souhaite " offrir des solutions d’investissement optimisées " et " faciliter les prises de décisions ".

