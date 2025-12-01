 Aller au contenu principal
Daré Bioscience progresse alors que Bayer se retire de l'accord de partenariat avec Ovaprene
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 14:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er décembre - ** Les actions de la société Daré Bioscience DARE.O , spécialisée dans la santé des femmes, augmentent de 6 % à 1,91 $ avant la mise sur le marché

** La société affirme qu'elle récupérera tous les droits sur son contraceptif expérimental, l'ovaprène, après que Bayer HealthCare a décidé de mettre fin à son partenariat avec la société de biotechnologie américaine

** Cette décision donne à Daré le contrôle de l'ovaprène alors qu'il entre dans la phase finale des tests, offrant ainsi une plus grande flexibilité pour la commercialisation - Co

** La directrice générale de Daré, Sabrina Martucci Johnson, déclare que les résultats d'essais récents ont montré que l'ovaprène était sûr et bien toléré, avec des taux de grossesse conformes aux attentes

** La société prévoit d'achever l'année prochaine le recrutement des patients dans le cadre de son essai de phase avancée en cours; l'étude est financée par des subventions, y compris celles de la Fondation Gates

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a baissé de 41 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

BAYER
30,2300 EUR XETRA -0,84%
DARE BIO
1,8400 USD NASDAQ +1,66%
