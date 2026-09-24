Darden n'atteint pas ses prévisions trimestrielles en raison du ralentissement de la croissance des ventes d'Olive Garden

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* Darden n'atteint pas les prévisions du premier trimestre, mais maintient ses objectifs annuels

* La baisse de fréquentation à l'heure du déjeuner a pesé sur le chiffre d'affaires d'Olive Garden

* Les dirigeants soulignent une amélioration de la fréquentation en septembre

(Reformulation du paragraphe 1 avec des détails sur la croissance des ventes d'Olive Garden, mise à jour des cours de l'action et ajout d'un commentaire du directeur général au paragraphe 8)

par Shania S Thomas

Jeudi, Darden Restaurants DRI.N a manqué de peu les estimations concernant ses résultats du premier trimestre, la prudence des consommateurs ayant pesé sur la croissance du chiffre d’affaires d’Olive Garden, sa plus grande chaîne.

L’inflation persistante, les prix élevés de l’essence et l’incertitude économique ont incité les consommateurs à se montrer plus sélectifs dans leurs dépenses discrétionnaires, poussant nombre d’entre eux à opter pour des repas moins coûteux à la maison.

Le géant de la restauration McDonald's MCD.N a également averti mercredi que la fréquentation des restaurants du secteur sur les principaux marchés resterait probablement stable tant que l'inflation resterait élevée.

Les dirigeants de Darden ont déclaré que le niveau élevé et persistant des prix du diesel tout au long de l'année pourrait entraîner une légère hausse des coûts des denrées alimentaires et des matières premières, mais ont estimé que l'impact sur les marges serait faible.

La croissance du chiffre d’affaires à périmètre constant d’Olive Garden au premier trimestre a ralenti à 1,1% — son plus faible niveau depuis cinq trimestres —, contre 5,9% l’année dernière, et n’a pas atteint les estimations des analystes qui tablaient sur une hausse de 1,65%, selon les données compilées par LSEG.

Les dirigeants ont invoqué la faiblesse de l’activité du déjeuner de la chaîne.

Afin d’attirer une clientèle soucieuse du rapport qualité-prix, les dirigeants ont indiqué qu’ils prévoyaient d’intensifier la promotion des formules déjeuner d’Olive Garden proposant à volonté des soupes, des salades et des gressins, de mettre en avant des portions plus légères et d’élargir l’offre de plats du dîner riches en protéines.

"Les clients recherchent un excellent rapport qualité-prix", a déclaré le directeur général Rick Cardenas.

Les dirigeants ont également indiqué que la fréquentation s’était améliorée de manière constante au cours du trimestre et avait pris de l’élan en septembre, après avoir subi un coup dur en début de trimestre en raison de la Coupe du monde de football, qui avait certes stimulé sa chaîne de bars sportifs Yard House, mais nui aux autres marques de Darden.

"Les investisseurs vont continuer à adopter une approche plus prudente vis-à-vis des valeurs de consommation en général, compte tenu de certains vents contraires macroéconomiques, mais les valeurs du secteur de la restauration réagiront favorablement à des tendances de fréquentation positives et en accélération", a déclaré Jim Salera, analyste chez Stephens.

L'action Darden, qui a maintenu ses objectifs annuels, reculait d'environ 2% en début de séance.

Le chiffre d’affaires trimestriel a progressé de 5,1% pour atteindre 3,20 milliards de dollars, mais est resté en deçà des estimations, tandis que le bénéfice ajusté par action issu des activités poursuivies, à 2,05 dollars, n’a pas répondu aux attentes de 2,06 dollars.