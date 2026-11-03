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Dans une lettre, des législateurs américains interrogent le directeur général de McDonald's sur les pratiques de tarification algorithmique
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 20:10

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Waylon Cunningham

3 novembre - La sénatrice américaine Elizabeth Warren et quatre autres législateurs ont remis en cause l'utilisation par McDonald's MCD.N d'outils de tarification algorithmique dans une lettre adressée au directeur général Chris Kempczinski, que les législateurs ont transmise à Reuters.

La lettre, datée du 2 novembre, cite un article de Reuters publié le 29 septembre qui révélait que McDonald’s utilise des algorithmes d’apprentissage automatique pour générer ce que l’entreprise appelle des recommandations de « prix optimal » pour chaque produit du menu dans chaque restaurant, en se basant en partie sur une estimation du montant que les clients habituels de chaque établissement sont prêts à payer.

« Nous craignons que McDonald’s n’utilise l’IA pour pousser les consommateurs à payer des prix plus élevés, et que ses outils de tarification basés sur l’IA ne facilitent la collusion entre des franchisés qui devraient se faire concurrence », peut-on lire dans la lettre, signée par Warren, une démocrate du Massachusetts, ainsi que par les députés démocrates Greg Casar, Becca Balint, Jesus Garcia et Mary Gay Scanlon.

La lettre pose plusieurs questions à M. Kempczinski, notamment pour savoir si les outils de tarification utilisent les données individuelles des consommateurs issues du programme de fidélité de McDonald’s, comment les franchisés pourraient être incités à utiliser ces outils, et quel examen antitrust a été effectué avant leur déploiement. Les législateurs ont demandé une réponse avant le 16 novembre.

McDonald's n'a pas répondu à une demande de commentaire concernant cette lettre. Dans un communiqué publié à la suite d'un précédent article de Reuters, l'entreprise a déclaré que ses outils de tarification ne fondaient pas leurs recommandations sur des clients individuels. Elle a également précisé que ses franchisés étaient libres de fixer leurs propres prix et que ses outils de tarification ne constituaient “pas une obligation”.

L’entreprise a également qualifié les informations de Reuters d’allégations “spéculatives et non fondées” qui “tentent de présenter une pratique commerciale courante comme quelque chose de controversé”.

Trois franchisés ont déclaré à Reuters, dans le cadre de son article de septembre, que les recommandations du moteur de tarification avaient creusé les écarts de prix entre les restaurants voisins.

Deux recours collectifs de consommateurs ont été déposés devant un tribunal fédéral ces dernières semaines , alléguant que l’entreprise coordonne illégalement les prix des menus entre les franchisés et les restaurants détenus par l’entreprise via un système centralisé de tarification algorithmique.

“L’IA ne fixe pas le prix d’un Big Mac ni d’aucun autre produit du menu”, a déclaré l’entreprise après le dépôt de la première plainte. Elle a précisé que les franchisés prenaient leurs propres décisions en matière de tarification et que l’utilisation d’outils de recommandation tarifaire et d’analyse était très répandue.

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