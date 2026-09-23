Dans une interview accordée à la télévision d'État chinoise, Musk salue Xi comme un grand dirigeant

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Elon Musk, directeur général de Tesla Inc, a salué le président chinois Xi Jinping en le qualifiant de "grand leader" lors d’une interview accordée mercredi à la chaîne de télévision d’État chinoise CCTV.

"Sous son mandat, la Chine a connu une prospérité considérable", a déclaré M. Musk, citant les progrès visibles dans les nouveaux bâtiments et les infrastructures construits dans le pays.

"Il est également évident, rien qu’en se promenant dans les rues, de constater la prospérité accrue du citoyen chinois moyen", a-t-il ajouté.

M. Musk devait rejoindre d’autres dirigeants d’entreprises américaines jeudi lors d’un dîner d’État à la Maison Blanche organisé par le président Donald Trump en l’honneur de M. Xi, a rapporté Reuters .

Xi doit rencontrer Trump jeudi lors du deuxième sommet de l'année entre les dirigeants des deux plus grandes économies mondiales.

Musk a également évoqué le plus grand site de production de Tesla, situé à Shanghai, qualifiant l’équipe de "incroyablement talentueuse, travailleuse et digne de confiance".

"L’usine Tesla de Shanghai est un véritable joyau et, en réalité, c’est un endroit magnifique, si vous y êtes déjà allés", a-t-il déclaré.

Musk avait auparavant écarté les spéculations selon lesquelles les activités de Tesla en Chine pourraient être séparées en vue d’une éventuelle fusion avec SpaceX.

Les ventes des véhicules Model 3 et Model Y produits dans l’usine de Tesla à Shanghai, qui est également son plus grand pôle d’exportation au niveau mondial, ont augmenté de 3,6 % en glissement annuel en août, un ralentissement marqué par rapport au mois précédent, alors que des tendances divergentes persistaient sur les principaux marchés du constructeur automobile américain.