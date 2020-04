Dans le cadre du partenariat stratégique global avec Nestlé Health Science, VALBIOTIS lance la dernière phase de développement clinique de TOTUM-63, une substance active issue du végétal ayant cliniquement démontré des bénéfices métaboliques chez les prédiabétiques

o Cette dernière étude clinique pivot (REVERSE-IT) a été conçue avec les équipes de Nestlé Health Science et sera intégralement financée par le partenariat ;

o Cette étude internationale inclura 600 personnes et devrait être lancée mi-2020 ;

o Son objectif principal est de confirmer les résultats positifs de Phase II sur la glycémie à jeun, facteur de risque bien établi du diabète de type 2, en vue d'obtenir des allégations santé fortes ;

o L'étude prévoit d'inclure une population large de personnes présentant une altération du métabolisme du glucose, allant d'un taux élevé de glycémie à jeun jusqu'au diabète de type 2 non traité (stade précoce).



La Rochelle, le 02 avril 2020 (7h35 CEST) - VALBIOTIS (FR0013254851 - ALVAL / éligible PEA/PME), entreprise de Recherche & Développement engagée dans l'innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques, annonce, dans le cadre du partenariat stratégique global avec Nestlé Health Science, le lancement de la dernière phase pivot de développement clinique de TOTUM-63, une substance active issue du végétal ayant cliniquement démontré des bénéfices métaboliques chez les prédiabétiques.