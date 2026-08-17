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Dans la torpeur de l'été, l'attentisme règne sur les marchés
information fournie par Zonebourse 17/08/2026 à 08:24
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Les principales Bourses européennes sont attendues stables voire en légère hausse lundi alors que les investisseurs, peu nombreux en ce creux du mois d'août, semblent réticents à prendre des positions importantes non seulement du fait de la trêve estivale mais aussi de l'absence d'indicateurs économiques et de résultats d'entreprises de premier plan prévus dans les jours à venir.

D'après les premières indications disponibles, l'indice CAC 40 parisien devrait ouvrir sur une note inchangée ou presque, le DAX de Francfort devrait grappiller autour de 0,2% tandis que le FTSE de Londres pourrait gagner jusqu'à 0,3%.

Un agenda qui s'annonce peu chargé

Les deux dernières semaines du mois d'août se révèlent souvent particulièrement calmes sur les marchés financiers et le calendrier des jours à venir ne fera pas exception à la règle, même si les "minutes" de la Réserve fédérale américaine viendront un peu animer les échanges mercredi.

Le compte-rendu de la deuxième réunion présidée par Kevin Warsh sera très certainement largement décortiqué par les observateurs en quête d'indications sur le calendrier des futures hausses de taux d'intérêt de la Fed, mais l'exercice pourrait s'avérer difficile compte tenu du flou entretenu par le nouveau président de l'institution au moment d'évoquer l'évolution à venir de la politique monétaire.

Les derniers chiffres de l'inflation au Royaume-Uni, prévus mercredi, ainsi que les indices d'activité PMI des grandes économies européennes, qui tomberont vendredi, seront eux suivis de près afin de déterminer si les espoirs d'une amélioration de la conjoncture sur le Vieux Continent sont bel et bien justifiés.

Espoirs sur la conjoncture et rotation sectorielle

Avec la perspective d'un reflux des tensions inflationnistes, les marchés se sont récemment pris à rêver d'un retour du scénario à la "goldilocks", synonyme d'une inflation maîtrisée et d'une croissance robuste qui constitue généralement un environnement idéal pour les investisseurs.

Dans ce contexte, Wall Street a réussi à inscrire de nouveaux plus hauts historiques la semaine dernière, tout comme la Bourse de Francfort qui est parvenue à établir un nouveau sommet absolu mercredi dernier.

L'indice CAC 40 est, lui, resté un peu en retrait en accusant un repli de 0,9% la semaine passée, sa première baisse hebdomadaire depuis la mi-juillet.

Une rotation sectorielle d'ampleur s'opère depuis quelques semaines sur les places européennes. Alors que les valeurs de croissance semblent désormais quelque peu délaissées, les titres décotés (value) repartent à la hausse, matérialisant un élargissement du récent "rallye" que beaucoup de stratèges appelaient de leurs voeux.

Il apparaît que les investisseurs redoutent de plus en plus d'acheter au plus haut des actions aux multiples très tendus suite au mouvement de revalorisation des derniers mois, qui intègre de bien meilleures anticipations de croissance.

Les intervenants paraissent ainsi vouloir privilégier les dossiers présentant les ratios les plus attractifs, en particulier les titres des entreprises ayant publié de solides résultats au titre du deuxième trimestre.

Walmart en attendant la grand-messe Nvidia

Du côté des rares résultats de sociétés à l'agenda, la publication - jeudi soir - des comptes trimestriels de Walmart ne devrait pas faire de vagues, même si les professionnels s'attendent à ce que le numéro un mondial de la distribution confirme à l'occasion son statut de "machine à profits" qui lui permet de réinvestir ses gains de productivité (automatisation, modernisation de la chaîne logistique) afin de renforcer son avantage concurrentiel tout en améliorant sa rentabilité.

Les opérateurs vont par ailleurs commencer à se tourner vers le grand rendez-vous des résultats de Nvidia, programmé la semaine prochaine (mercredi 26 août), qui devrait - selon les spécialistes - apporter la preuve concrète que la demande pour les applications liées à l'IA reste massive.

Les investisseurs attendent par ailleurs la traditionnelle réunion de fin d'été de Jackson Hole aux Etats-Unis qui réunira du jeudi 27 au samedi 29 août les principaux banquiers centraux.

Les interventions du président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, et de son homologue de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, seront particulièrement suivies.

L'euro poursuit son redressement, le pétrole hésite

Sur le marché des changes, l'euro poursuit son redressement de vendredi, consécutif à la parution des chiffres pires que prévu des ventes de détail aux Etats-Unis qui ont affaibli la probabilité d'un prochain durcissement de la politique de la Fed. La monnaie unique se traite actuellement à 1,1587, à un plus haut de deux mois.

Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans suit le mouvement et recule à 4,6960%.

Le pétrole hésite, alors que le mémorandum d'entente de 60 jours conclu le 15 juin dernier par les Etats-Unis et l'Iran afin de mettre fin aux hostilités et de rouvrir le détroit d'Ormuz est désormais arrivé à son terme.

Tiraillés entre les frappes israéliennes menées contre le Liban ce week-end d'un côté et les espoirs d'une éventuelle relance des négociations diplomatiques de l'autre, le Brent est stable autour de 88,5 dollars le baril, alors que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) recule de 0,4% à 82,1 dollars.

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