Dans la Silicon Valley, l'essor des centres de données dédiés à l'IA se heurte à la résistance des habitants

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* Les centres de données de la Silicon Valley font face à une opposition croissante liée aux préoccupations concernant l'électricité, l'eau et la pollution

* Les responsables de San José vantent les recettes fiscales, tandis que les habitants se demandent si les bénéfices seront largement partagés

* La Californie envisage de nouvelles règles concernant les coûts énergétiques et la transparence des centres de données alors que le débat s'intensifie

par Elizabeth Mendez et Nichola Groom

Dans la plus grande ville de la Silicon Valley, les habitants et les associations écologistes s’organisent contre une vague de projets de centres de données que les élus ont encouragés dans le but de positionner la ville comme une plaque tournante pour les infrastructures d’intelligence artificielle.

Ce conflit met en lumière un défi auquel sont confrontés les décideurs politiques à l’échelle nationale: comment soutenir un secteur considéré par les dirigeants gouvernementaux et économiques comme essentiel à la compétitivité économique, tout en répondant aux préoccupations croissantes du public concernant les impacts sur la consommation d’électricité, l’eau et la pollution liés aux infrastructures nécessaires à son fonctionnement.

En Californie, ce débat est particulièrement tendu, car l’État abrite bon nombre des entreprises à l’origine de l’essor de l’IA, notamment Google GOOGL.O , Meta META.O , OpenAI et Anthropic.

San José, ville de près d’un million d’habitants et troisième plus grande ville de Californie, a accueilli favorablement la croissance de ce secteur. L’année dernière, les responsables municipaux ont annoncé un accord avec le fournisseur d’énergie PG&E PCG.N visant à accélérer l’approvisionnement en électricité des grands consommateurs d’énergie, tels que les centres de données.

La ville estime que chaque nouvelle installation pourrait générer entre 3 et 6 millions de dollars de recettes fiscales par an, destinées à financer des services tels que la police, la protection contre les incendies, les bibliothèques, les routes et les parcs.

Malgré la richesse de la Silicon Valley, de nombreux habitants restent toutefois sceptiques quant au fait que les bénéfices de cette vague de croissance technologique liée aux installations axées sur l’IA seront largement partagés.

“Les entreprises doivent nous prouver pourquoi elles méritent nos ressources et comment elles comptent redonner à la communauté”, a déclaré Ellina Yin, l’une des figures de proue de la coalition citoyenne “I Love San Jose”.

Mme Yin et d’autres militent pour un examen public plus rigoureux, une plus grande transparence concernant la consommation d’énergie et d’eau, ainsi que la réalisation d’études sur les impacts sanitaires et environnementaux avant que de nouveaux projets ne soient approuvés.

Le maire Matt Mahan estime que la solution ne consiste pas à freiner le développement des centres de données, mais à veiller à ce qu’il se fasse de manière responsable.

“Les gens ont raison de se demander: « Cela va-t-il faire grimper mes factures d’énergie? Cela va-t-il puiser dans nos réserves d’eau potable? Cela va-t-il nuire à la qualité de vie dans ma ville? »”, a déclaré M. Mahan à Reuters. “Ce sont des questions tout à fait légitimes.”

Ce débat intervient alors que le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, examine un ensemble de projets de loi visant à protéger les habitants de l’État contre les coûts liés à l’alimentation électrique des centres de données et à accroître la transparence concernant leur consommation d’énergie et d’eau.

PG&E a déclaré que l’arrivée de nouveaux gros clients pouvait contribuer à répartir les coûts fixes du réseau sur une base de clients plus large et à faire baisser les factures.

La qualité de l’air est une préoccupation particulière. En avril, une coalition menée par le Center for Biological Diversity a adressé une pétition au Bay Area Air Quality Management District afin de renforcer la surveillance des générateurs de secours diesel utilisés dans les centres de données, arguant que les réglementations existantes dataient d’avant l’expansion récente des installations liées à l’IA.

Le district a indiqué qu’il examinait si des mesures de protection plus strictes étaient justifiées.

NOUVELLE LÉGISLATION EN COURS D’EXAMEN

Les préoccupations soulevées à San José se sont de plus en plus fait entendre à Sacramento, la capitale de la Californie.

Les législateurs ont récemment approuvé définitivement, tant au Sénat qu’à l’Assemblée de l’État, plusieurs projets de loi concernant les centres de données, notamment des mesures visant à garantir que les grands consommateurs d’électricité paient leur part des coûts liés au réseau, ainsi que des exigences destinées à accroître la transparence en matière de consommation d’énergie et d’eau.

Le sénateur d’État Steve Padilla, auteur de plusieurs de ces mesures, a déclaré que la Californie avait le devoir de montrer la voie, car elle accueille bon nombre des plus grandes entreprises technologiques mondiales.

La Data Center Coalition, un groupement professionnel dont font partie Google, Meta, OpenAI et Anthropic, a déclaré soutenir une croissance responsable, mais a fait valoir que ces projets de loi ciblaient injustement les centres de données plutôt que d’autres grands consommateurs industriels et commerciaux d’électricité. Le groupement a averti que ces mesures pourraient décourager les investissements et pousser les emplois, les recettes fiscales et les projets vers d’autres États.

Gavin Newsom a jusqu’à la fin du mois pour signer ou opposer son veto à ces textes législatifs. Son cabinet n’a pas souhaité faire de commentaire, les projets de loi étant en attente d’une décision du gouverneur.