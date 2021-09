Dans la bonne direction grâce à d'importants contrats (Drone Volt)

Dans la bonne direction grâce à d'importants contrats

DCF CHANGE

CHANGEMENT DE DCF

€ 0,37 vs 0,42 -11,4 %

Drone Volt a remporté un certain nombre de contrats importants au S1, dont un ferme portant sur 600 drones Hercules 2 d’une valeur réelle estimée à 2,4m€ et un flexible portant sur 500 drones Hercules 20 et 200 drones Hercules 10 d’une valeur catalogue de 15m€ (pour un prix réel que nous estimons à 9,5m€). Drone Volt accélère actuellement sa production de drones Hercules 2 pour honorer son contrat ferme en priorité sur le second. Son rythme de production est actuellement de 40 drones par semaine. Il devrait passer à 60 drones d’ici fin 2021. Le groupe donnant la priorité au contrat portant sur le Hercules 2, nous étions clairement trop optimistes concernant la réalisation des méga-contrats impliquant les Hercules 20 et 10. Selon nous, ce second contrat devrait représenter 1m€ en 2021 (et non plus 1,9m€ comme dans nos précédentes prévisions). Si notre recommandation fondamentale sur le titre n’a pas changé, les livraisons de drones non effectuées en 2021 étant susceptibles d’être reportées à 2022, notre prudence renforcée concernant le calendrier a un impact sur la valorisation par le DCF.