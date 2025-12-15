Danone, valeur préférée de Morgan Stanley, progresse en Bourse
information fournie par Zonebourse 15/12/2025 à 16:48
Dans une étude sectorielle, Morgan Stanley estime que Danone est bien positionné à l'horizon 2026 et pense que la croissance organique de ses ventes, supérieure à celle du secteur, ainsi que ses leviers de croissance bien connus, devraient permettre au titre de continuer à surperformer ses pairs en Bourse.
Avec environ 90% de son portefeuille de produits pouvant être considéré comme "sain" ("healthy"), Danone reste selon la banque américaine la valeur de référence pour jouer la tendance de fond de l'alimentation saine, notamment sur la santé digestive, les produits riches en protéines et les nouveaux traitements anti-obésité de type GLP-1.
La firme new-yorkaise souligne en effet que les consommateurs cherchent de plus en plus à améliorer leurs habitudes alimentaires, une prise de conscience renforcée par l'innovation des groupes agroalimentaires, comme l'illustre le lancement par Danone de la gamme de boissons protéinées Oikos.
A 16h45, le titre Danone gagnait 1,9%, troisième plus forte hausse d'un CAC lui-même en progression de 0,7%.
