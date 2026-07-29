Danone sous pression après ses semestriels

Le groupe agroalimentaire accuse la deuxième plus forte baisse du CAC 40, le titre abandonnant 4,51% en cette fin de matinée de mercredi, en dépit de la publication de résultats semestriels supérieurs aux attentes.

Au deuxième trimestre, Danone a enregistré un chiffre d'affaires de 7,22 milliards d'euros, légèrement au-dessus du consensus de 7,13 milliards.

La croissance organique des ventes s'est élevée à 4,2%, dépassant également les attentes des analystes (3,6%), grâce à un effet prix de 2,3% et un effet volume-mix de 1,9%. En données publiées, les ventes progressent de 4,4%.

Sur le premier semestre, le chiffre d'affaires atteint 13,94 milliards d'euros, en hausse de 3,5% en données organiques. Le résultat opérationnel courant ressort à 1,85 milliard d'euros, contre un consensus de 1,66 milliard, portant la marge opérationnelle à 13,3%, contre 13,2 % un an plus tôt. Le bénéfice net s'établit à 1,18 milliard d'euros, tandis que le bénéfice net courant atteint 1,25 milliard d'euros.

Le groupe a confirmé ses objectifs annuels, visant une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 3% et 5 %, ainsi qu'une progression du résultat opérationnel courant supérieure à celle des ventes.

Pour AlphaValue, ces résultats témoignent d'une exécution solide, avec une croissance organique et une rentabilité supérieures aux attentes. Le bureau d'études souligne notamment la bonne dynamique du deuxième trimestre et l'amélioration de la marge opérationnelle. Il relève toutefois un free cash-flow inférieur aux prévisions, pénalisé par la hausse des investissements et du besoin en fonds de roulement, sans remettre en cause son appréciation positive de la publication.

Les analystes de Jefferies se montrent plus réservés. Selon eux, la bonne surprise sur la croissance organique provient exclusivement des hausses de prix, tandis que les volumes ont déçu. Le ralentissement est plus marqué qu'attendu en Chine, mais également aux Etats-Unis, où les volumes n'ont progressé que de 0,7%, ainsi qu'en Asie-Pacifique. La région EMEA a partiellement compensé cette faiblesse, essentiellement grâce au Moyen-Orient et à l'Afrique, alors que la croissance des volumes et du mix en Europe est restée limitée à 0,3%. Jefferies note par ailleurs que la division Waters est la seule à avoir dépassé les attentes en matière de volumes et estime que la valorisation du titre, d'environ 17 fois les bénéfices attendus sur les douze prochains mois, pourrait être mise sous pression.

Pour sa part, Bernstein conserve une opinion positive sur la valeur. Le courtier estime que la croissance organique de 4,2%, supérieure au consensus de 3,6 %, conforte la capacité du groupe à évoluer dans la partie haute de son objectif de croissance de 3% à 5 % à moyen terme, hors événements exceptionnels comme le rappel de laits infantiles qui avait pesé sur le début de l'année. Si la progression des volumes s'est révélée légèrement inférieure aux attentes, le broker considère que la qualité de la croissance reste satisfaisante et réitère sa recommandation Surperformance, assortie d'un objectif de cours de 92 euros.