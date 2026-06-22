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Danone signe l'acquisition de MADE Group en Australie
information fournie par Reuters 22/06/2026 à 06:25

Danone SA DANO.PA :

* SIGNATURE DE DEUX ACCORDS DÉFINITIFS DANS LA RÉGION ASIE-PACIFIQUE (APAC)

* ACQUISITION DE MADE GROUP, UNE ENTREPRISE AUSTRALIENNE

* ACQUISITION DES 49% RESTANTS DANS SA CO-ENTREPRISE DE PRODUITS LAITIERS FRAIS EN AUSTRALIE AVEC SAPUTO DAIRY AUSTRALIA

* LA RÉALISATION DE CES DEUX OPÉRATIONS DEVRAIT ÊTRE FINALISÉE AU COURS DU DEUXIÈME SEMESTRE 2026

* L'ACQUISITION DE MADE GROUP SERAIT RELUTIVE DÈS LA PREMIÈRE ANNÉE POUR LA MARGE OPÉRATIONNELLE AINSI QUE POUR LE BÉNÉFICE NET PAR ACTION (BNPA)

Texte original nGNE2fNxyg Pour plus de détails, cliquez sur DANO.PA

(Rédaction de Gdansk)

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