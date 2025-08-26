Danone "resserre" son équipe dirigeante autour de trois géographies

Danone DANO.PA a annoncé mardi une réorganisation de son équipe dirigeante dans le cadre du plan stratégique "Renew", le groupe agroalimentaire français disant vouloir adopter une structure "plus resserrée" regroupée autour de trois géographies.

Dans le cadre de cette refonte, selon un communiqué, les présidents de trois nouvelles régions, Pablo Perversi (Europe, Turquie, Moyen-Orient, Afrique), Bruno Chevot (Asie-Pacifique) et Henri Bruxelles (Amériques) seront rattachés à Véronique Penchienati-Bosetta, directrice générale adjointe, qui prendra en charge les géographies et catégories.

"Nous avons choisi d’accélérer notre transformation en adoptant une organisation plus resserrée au sein de notre équipe dirigeante", souligne le directeur général Antoine de Saint-Affrique.

"Cette évolution nous permettra de gagner en clarté, en agilité et en efficacité", ajoute-t-il.

Christian Stammkoetter, actuellement président de l’Asie, Afrique et Moyen-Orient (AMEA), quittera ses fonctions à la fin de l'année, précise le communiqué.

(Redigé par Noemie Naudin, édité par Augustin Turpin)