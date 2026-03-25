Danone réalise avec succès une émission obligataire pour un montant de €1,6 mld

Danone SA DANO.PA :
* SUCCÈS D'UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE EN 3 TRANCHES D'UN MONTANT TOTAL ÉQUIVALENT À 1,6 MLD D'EUROS
* LE RÈGLEMENT-LIVRAISON EST PRÉVU LE 1(ER) AVRIL 2026
* UNE TRANCHE DE 700 MLNSD'EUROS D'UNE DURÉE DE 4 ANS
* UNE TRANCHE DE 500 MLNSD'EUROS D'UNE DURÉE DE 8 AN
* UNE TRANCHE DE 350 MLNS DE LIVRES STERLING D'UNE DURÉE DE 6,5 ANS
Pour plus de détails, cliquez sur DANO.PA
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer