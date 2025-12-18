Danone rachète 5,8 millions d'actions à sa filiale espagnole
information fournie par Zonebourse 18/12/2025 à 10:03
Dans un communiqué, la société précise avoir fait l'acquisition de l'intégralité des 5 780 005 actions précédemment détenues par Danone Espagne dans le cadre d'une volonté de simplification de sa structure juridique.
Ces titres, acquis à un prix correspondant au cours de clôture d'hier soir, soit 77,46 euros, ont été affectés aux plans d'actionnariat salarié, ajoute le groupe, qui souligne que la transaction a été réalisée dans le cadre de l'autorisation accordée par l'assemblée générale des actionnaires du 24 avril dernier.
Valeurs associées
|78,4000 EUR
|Euronext Paris
|+1,21%
