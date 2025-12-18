 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Danone rachète 5,8 millions d'actions à sa filiale espagnole
information fournie par Zonebourse 18/12/2025 à 10:03

Danone a annoncé jeudi avoir procédé au rachat d'environ 5,8 millions de ses propres actions jusqu'ici détenues par sa filiale espagnole, une opération qui sera sans incidence sur le nombre total d'actions détenues par le groupe agroalimentaire français.



Dans un communiqué, la société précise avoir fait l'acquisition de l'intégralité des 5 780 005 actions précédemment détenues par Danone Espagne dans le cadre d'une volonté de simplification de sa structure juridique.

Ces titres, acquis à un prix correspondant au cours de clôture d'hier soir, soit 77,46 euros, ont été affectés aux plans d'actionnariat salarié, ajoute le groupe, qui souligne que la transaction a été réalisée dans le cadre de l'autorisation accordée par l'assemblée générale des actionnaires du 24 avril dernier.


Valeurs associées

DANONE
78,4000 EUR Euronext Paris +1,21%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank