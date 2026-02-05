JO 2026/Biathlon-Fillon Maillet, au bon souvenir des Jeux de Pékin 2022

Coupe du monde de biathlon

Quentin Fillon Maillet participera, à partir de dimanche sur le relais mixte d'Antholz-Anterselva (Italie), à ses troisièmes Jeux olympiques, quatre ans après avoir marqué de son empreinte l'édition 2022 en Chine.

Lors des Jeux chinois, disputés sans public étranger et sous une bulle sanitaire stricte en raison ‍de la pandémie de Covid-19, le biathlète avait glané plus d'un tiers des 14 médailles tricolores grâce à ces cinq breloques en six courses, dont deux en or. Il avait été l'athlète le plus médaillé de cette 24e édition des Jeux d'hiver, à égalité avec les biathlètes norvégiens Johannes Boe et Marte Olsbu Roeiseland ainsi que le fondeur russe Alexander ‌Bolshunov.

"J'étais sur un flow. Le fait de réussir aux Jeux olympiques, c'était quand même une consécration", s'est-il souvenu lors d'une conférence de presse organisée la semaine dernière. "C'était une période extraordinaire avec beaucoup de réussite."

Bien lancé par sa médaille d'argent avec le collectif du relais mixte, le Jurassien, aujourd'hui âgé de 33 ans, avait décroché ​son premier sacre olympique sur l'individuel. Il était alors devenu le quatrième Français titré sur une course individuelle après Martin Fourcade (cinq titres de 2010 à 2018), Vincent ⁠Defrasne en 2006 et Vincent Jay en 2010.

"Je me rappelle du succès sur l'individuel et du tourbillon médiatique derrière, dont j'ai voulu profiter mais qui m'a coûté un petit peu pour la suite parce que j'avais terminé la course à 17h00, 17h30 et j'étais dans les médias jusqu'à minuit", ⁠s'est remémoré Quentin Fillon Maillet.

Mais cette lumière médiatique, et l'énergie inévitablement ‍consommée, n'avaient pas empêché "QFM" de briller sur le sprint (argent) puis la poursuite (or). Après une nouvelle médaille d'argent sur le relais ⁠masculin, il avait échoué au pied du podium de la mass start, sa dernière course d'une édition rêvée.

"À Pékin, je m'étais fixé l'objectif d'une médaille d'or individuelle et d'une médaille en relais. Ça a été largement plus qu'espéré, bien plus que mes plus grandes attentes et de ce que j'aurais pu rêver", a-t-il admis. "Même s'il y a toujours un coin de ​ma tête qui m'imagine gagner toutes les courses, mais bon, il n'y a que dans les dessins animés ou dans les films de fiction que ça arrive."

Dans la foulée de ses Jeux olympiques réussis, Quentin Fillon Maillet avait continué sur sa lancée en montant sur le podium de six des sept dernières courses individuelles de la saison pour remporter ⁠le classement général de la Coupe du monde.

EXPÉRIENCE DES GRANDS ÉVÉNEMENTS

Quatre ans plus tard, le sextuple champion du monde, uniquement en relais, reconnaît "un statut quelque peu ​différent". Les saisons qui ont suivi son gros Globe de cristal ont été plus difficiles, avec une huitième place à la ​Coupe du monde en 2023 puis une 16e ​position en 2024.

Cinquième l'an passé, comme son classement actuel après 14 des 21 épreuves comptant pour la Coupe du monde, le Tricolore arrive quand même en Italie avec des ​ambitions.

"Je n'ai pas le même statut au classement général mais j'ai la même envie qu'avant d'aller ⁠à Pékin", a-t-il dit. "Les succès que j'ai eus précédemment, notamment à Pékin, me permettent d'avoir des points de repère mais à aucun moment les médailles du passé ne me permettent d'avoir plus de chance que les autres au départ de la course. Mais cette expérience des événements majeurs peut m'aider pour aborder la pression."

Sur les deux dernières éditions des Mondiaux, le natif de Champagnole (Jura) a décroché trois médailles individuelles, preuve de sa maîtrise des grands événements. Cette année, il compte deux podiums sur le circuit de la Coupe du monde, dont une victoire sur ‌la première poursuite de la saison à Östersund (Suède).

"Je suis content de ma forme. Le tir reste toujours le bémol", a-t-il estimé. "Je pense que je suis largement capable d'aller chercher une victoire. Je l'ai déjà prouvé cette année et il faudra concrétiser pendant ces deux semaines."

S'il parvenait à récolter deux médailles, Quentin Fillon Maillet rejoindrait Martin Fourcade, Français le plus médaillé aux Jeux d'hiver (sept).

"Je ne me ferme pas cette porte-là. L'objectif n'est pas forcément d'aller casser un record. Celui de Martin, si j'arrive à le dépasser, c'est que ce sont des Jeux plus que réussis", a-t-il déclaré. "Mais oui, il y a un petit coin de ma tête qui me dit qu'à Pékin, je suis passé à côté des six médailles en ‌six courses, pourquoi pas cette olympiade ?"

(Rédigé par Vincent Daheron)