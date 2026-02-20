Danone-Les rappels de laits infantiles occultent un T4 au-dessus des attentes

Logo du groupe alimentaire français Danone au siège de l'entreprise à Paris

Danone a enregistré de solides ventes en Asie au quatrième ‌trimestre malgré des difficultés sur le marché américain, a déclaré vendredi le géant agroalimentaire français, dont les résultats financiers ont cependant été ​obscurcis par les importants rappels de laits infantiles annoncés depuis le début de l'année.

Le propriétaire des yaourts Activia et de l'eau Evian, qui a fait état d'un chiffre d'affaires supérieur aux attentes pour le quatrième trimestre, a tempéré vendredi, face aux questions des analystes, l'impact des ​rappels massifs de laits infantiles.

"Le rappel simultané de plusieurs acteurs du secteur a perturbé quelque peu les rayons", a déclaré le directeur financier Juergen Esser, ajoutant prévoir un impact ponctuel ​de 0,5% à 1% sur les ventes du premier trimestre.

Plusieurs grands ⁠fabricants de produits premier âge, dont Nestlé, Danone et Lactalis, ont été contraints à des rappels de laits infantiles en raison ‌de la présence de céréulide, une toxine pouvant provoquer des nausées et des vomissements. Elle a été détectée dans des ingrédients provenant d'un fournisseur chinois.

Danone, dont l'action reculait de 0,4% à 73,82 euros vers 11h45 GMT ​à la Bourse de Paris, est particulièrement exposé ‌à ces rappels, la vente de lait infantile en Chine comptant pour environ 17% de son ⁠bénéfice total, selon les analystes de Jefferies.

Selon Celine Panuti de JP Morgan, la conférence téléphonique avec la direction a laissé entrevoir un début d’exercice 2026 plus lent.

"Danone devrait subir au premier trimestre un impact ponctuel lié aux rappels de laits infantiles, estimé entre 50 et 100 ⁠points de base", souligne-t-elle dans ‌une note.

Elle ajoute que cette annonce constitue une surprise, le groupe ayant jusqu’ici évoqué un impact non significatif ⁠du rappel en tant que tel.

Danone a déclaré vendredi que l’évaluation sera finalisée une fois l’ensemble des rappels achevés.

Le groupe a également ‌précisé aux analystes qu'aucun produit vendu par les circuits officiels en Chine n’avait été affecté.

"ÉLEVER LE NIVEAU DE JEU" ⁠AUX USA

Danone vise en 2026 une croissance du chiffre d’affaires en données comparables comprise entre 3% ⁠et 5% et une croissance du ‌résultat opérationnel courant plus rapide que celle du chiffre d’affaires.

"Compte tenu de la régularité de ses performances et de l’amélioration continue de ​son profil de rentabilité, nous estimons que le groupe est solidement positionné ‌pour atteindre le milieu, voire le haut, de sa fourchette d’objectifs", a commenté Filippo Ercole Piva d'AlphaValue.

Le chiffre d'affaires net trimestriel est ressorti en hausse de 4,7% ​en comparable, à 6,68 milliards d'euros, alors que les analystes tablaient sur +4,3% à 6,67 milliards dans un consensus fourni par Danone.

La performance a été tirée par la Chine, où les ventes ont bondi de 10,4% en comparable, portées par une forte demande en nutrition ⁠médicale et en alimentation infantile, compensant largement la faiblesse des crèmes pour café sur un marché américain très concurrentiel.

"Il est clair qu’aux États-Unis, notre performance en 2025 n’a pas été à la hauteur de nos attentes. Nous ne sommes pas là où nous devrions être. Et nous savons que nous devons élever notre niveau de jeu", a déclaré le directeur général Antoine de Saint-Affrique aux analystes.

Danone proposera un dividende de 2,25 euros pour 2025, en hausse de 4,7% sur un an.

(Rédigé par Elena Smirnova, avec Dominique Vidalon à Paris et Alexander ​Marrow à Londres, édité par Augustin Turpin)