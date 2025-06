Danone lance un programme contre l'anémie infantile information fournie par Cercle Finance • 12/06/2025 à 10:22









(CercleFinance.com) - Danone annonce le lancement de 'Iron Up!', un programme mondial visant à renforcer ses actions contre l'anémie par carence en fer chez les enfants. Ce projet s'appuie sur trois piliers : la sensibilisation à l'anémie ferriprive (IDA), le développement de solutions nutritionnelles innovantes, et la création de partenariats stratégiques. Danone entend ainsi contribuer à réduire l'impact d'une pathologie qui touche jusqu'à 40 % des enfants de moins de cinq ans dans le monde. Le programme s'inscrit dans une approche globale, incluant des actions de dépistage et de prévention en partenariat avec des gouvernements, ONG et institutions médicales. Un accord a notamment été signé en Indonésie pour soutenir le dépistage ciblé de l'IDA chez les jeunes enfants. Danone mise également sur des formulations nutritionnelles enrichies pour améliorer l'absorption du fer, soutenant ainsi le développement et le bien-être des enfants.

