Danone, Eramet, Engie, LDC, Rémy Cointreau...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Alstom

Dans un bref communiqué de presse, Alstom a annoncé avoir remporté un nouveau contrat de signalisation au sein de la région Europe pour un montant d'environ 295 millions d'euros. Le spécialiste de la mobilité intelligente et durable comptabilisera cette commande sur son quatrième trimestre de l'exercice fiscal 2025/2026.

Danone

Danone "étudie discrètement avec la banque d'affaires américaine Centerview Partners" un rachat de la filiale de Reckitt, selon La Lettre. Le Britannique avait mis 17 milliards de dollars sur la table en 2017 pour s'offrir Mead Johnson. Mais près de 10 ans plus tard, le projet de diversification n'a pas rempli ses objectifs. Dépréciations, réductions de périmètre et procès aux Etats-Unis ont émaillé ces dernières années, ce qui crée une opportunité intéressante pour Danone. Notons toutefois que cette rumeur revient de manière récurrente.

DMS

La medtech française Diagnostic Medical Systems a annoncé l'obtention de la certification européenne MDR 5 (Medical Device Regulation - Règlement UE 2017/745) pour ses systèmes d'ostéodensitométrie Stratos et Stratos DR. Pour DMS Group, cette validation garantit non seulement la continuité de la commercialisation de ses systèmes en Europe, mais atteste également de la qualité de sa production "Made in France".

emeis

Le chiffre d'affaires d'emeis en 2025 est en hausse de 6,1% à périmètre constant à près de 5,895 millions d'euros. La dynamique est principalement portée par les maisons de retraite (près de 2/3 de l'activité du groupe), dont le chiffre d'affaires croit de 8,1% en organique, sous l'effet d'une importante remontée du taux d'occupation moyen (de 2 points sur 12 mois). Le taux d'occupation est en hausse de 1,8 point en moyenne sur un an à 87,6% : une tendance favorable qui se poursuit en début d'année 2026. A périmètre constant l'EBITDAR du groupe s'inscrit en hausse de 19,2%, et l'EBITDA en hausse de 58% par rapport à 2024. Cette dynamique ne faiblit pas au second semestre, avec notamment un EBITDAR en hausse de 18,7% par rapport au premier.

Engie

Engie accélère le développement des systèmes de stockage d'énergie par batteries (Battery Energy Storage System - BESS) dans deux pays clés en Europe. Le groupe énergétique français annonce l'acquisition de deux projets BESS en Espagne, totalisant 278 MW / 1,1 GWh de capacité. Ces projets, qui permettront de stocker jusqu'à 4h d'énergie, sont les plus importants actuellement en développement dans le pays, où Engie exploite déjà 1,8 GW de capacités renouvelables. En outre, Engie a débuté la construction de son premier projet de stockage d'énergie par batteries en France. Situé sur la commune de Castelnau-d'Aude, dans le département de l'Aude, le site s'étend sur 2 hectares, à proximité d'un point de raccordement au réseau.

Eramet

Selon le Financial Times, l'actionnaire de référence du groupe minier français a mandaté Lazard pour étudier ses options, alors qu'Eramet traverse une période de fortes tensions financières et de gouvernance. La famille Duval, qui détient 37% du capital d'Eramet, aurait chargé la banque Lazard d'examiner une possible cession de sa participation, rapporte le Financial Times en citant plusieurs sources proches du dossier. Cette réflexion intervient alors que le groupe prépare une augmentation de capital de 500 millions d'euros pour redresser sa situation financière. Depuis le début de l'année, l'action a chuté de près de 20%, ramenant la capitalisation à environ 1,4 milliard d'euros.

LDC

Au cours de son quatrième trimestre comptable (soit entre décembre 2025 et février 2026), le chiffre d'affaires de LDC est ressorti à 1 975,8 MEUR, en hausse de 12,5% en données publiées. A périmètre identique, la croissance ressort à 9,2%, pour des ventes de 1 916,2 MEUR, contre 1 755,6 MEUR un an plus tôt. Fort de cette fin d'exercice dynamique, LDC confirme une révision à la hausse de ses objectifs annuels, avec un chiffre d'affaires dépassant le seuil des 7 MdsEUR et une rentabilité attendue au-delà des anticipations initiales, avec un objectif d'EBITDA annuel désormais attendu au-delà des 560 MEUR initialement visés, et qui devrait être "significativement dépassé".

Paref

Virgin Active a choisi "The Medelan" pour lancer son nouveau concept de "Social Wellness Club" sur près de 2 800 m², au coeur de Milan. Le groupe PAREF, qui a piloté le redéveloppement de l'actif en assure désormais la gestion. Ce nouveau club offrira une expérience inédite et immersive, alliant fitness haut de gamme, bien-être, espaces de coworking et zones dédiées à la récupération et à la nutrition.

Rémy Cointreau

Dans un environnement économique et géopolitique complexe, Rémy Cointreau a présenté un plan de transformation ambitieux : RC Forward. "Ce plan marque une évolution décisive, tournée vers la reconquête de ses marchés et la maximisation du potentiel de ses marques", indique le groupe familial de liqueurs et spiritueux. En outre, la société a dévoilé la composition d'une nouvelle organisation.

Le Groupe met en place un comité de pilotage au sein du comité exécutif, composé de cinq directions rattachées au directeur général :

- Luca Marotta est nommé directeur général adjoint du groupe tout en conservant les directions financières, IT et juridique

- Ian McLernon est nommé directeur des marchés groupe et assure la supervision de l'ensemble des régions incluant une nouvelle zone marchés émergents, créée afin de renforcer le développement de ces marchés à fort potentiel

- Mélanie Bulourde et Clarisse Petit assurent les fonctions respectives de directrice opérations & RSE groupe et directrice ressources humaines Groupe

- un directeur des marques sera nommé ultérieurement. Dans l'intervalle, Franck Marilly assurera la responsabilité de cette direction

Le comité exécutif est par ailleurs élargi avec la création de deux nouvelles directions : une direction Prestige supervisant les marques Louis XIII, Telmont et Maison Psyché et un Chief Transformation Officer (CTO) pour la durée du plan de transformation.

Riber

Le spécialiste des équipements d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l'industrie des semi-conducteurs livrera ses résultats annuels (à suivre)

Sidetrade

Sidetrade dévoile "O2C Intelligence 2030", un plan stratégique à 4 ans qui le repositionne en tant qu'entreprise IA-native dédiée à l'Order-to-Cash (O2C), avec 3 nouvelles solutions IA-native qui seront lancées d'ici la fin du 3e trimestre 2026. Le groupe proposera ainsi les Aimie Agents, des jumeaux numériques pour chaque métier du crédit management, l'Agent Builder Studio, permettant aux clients de créer leurs propres agents, et l'Aimie IQ, interface en langage naturel pour utilisateurs, agents et applications O2C.

SpineGuard

La société qui déploie sa technologie de guidage chirurgical en temps réel publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre. (à suivre)

Technip Energies

Technip Energies obtient une commande conséquente de la part de Commonwealth LNG, une société du groupe Caturus, pour poursuivre le développement de son projet d'exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) d'une capacité de 9.5 Mtpa, situé à Cameron Parish, en Louisiane (Etats-Unis), marquant une étape importante dans l'avancée du projet vers la décision finale d'investissement (FID). Cette nouvelle commande est émise dans le cadre du contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) précédemment signé avec Commonwealth LNG.