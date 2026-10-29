Danone enchaîne les gains, Jefferies relève son conseil

Le groupe d'agroalimentaire s'adjuge 2,59% à 64,88 euros, après un gain de 2,63% la veille. Danone bénéficie du relèvement du broker, qui passe de Vendre à Neutre, tout en maintenant son objectif de cours à 60 euros. L'analyste estime que les difficultés opérationnelles du groupe sont désormais mieux intégrées dans la valorisation, même si les perspectives de rentabilité pour 2027 restent entourées d'incertitudes.

Selon Jefferies, les défis restent toutefois importants, notamment dans les produits laitiers aux États-Unis, où la croissance organique s'est limitée à environ 1% au troisième trimestre, et dans la nutrition spécialisée en Chine, dont la croissance pourrait ralentir.

Danone devra notamment renforcer ses investissements commerciaux et ses innovations pour redresser ses activités américaines, tandis que le développement de la nutrition médicale en Chine nécessitera des moyens supplémentaires. Ces dépenses risquent de peser sur la rentabilité en 2027.

Le broker anticipe ainsi une marge opérationnelle de 13,2%, contre 13,8% pour le consensus.

Malgré ces réserves, l'analyste considère que la correction du titre et une meilleure communication de la direction sur les difficultés rencontrées limitent désormais le risque de baisse. Il juge néanmoins que les pressions sur les marges devraient freiner le potentiel de revalorisation de Danone.

Hier, lors de son point trimestriel, Danone a maintenu ses perspectives pour 2026, visant une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 3% et 5%, ainsi qu'une progression du résultat opérationnel courant supérieure à celle des ventes. Le directeur général, Antoine de Saint-Affrique, souligne la résilience du modèle de croissance diversifié du groupe, soutenu par la demande pour les produits hyperprotéinés, la santé intestinale et la nutrition médicale.

Depuis le début de l'année, le titre du géant de l'agroalimentaire chute de 15%.