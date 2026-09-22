Danone dans le vert, Deutsche Bank n'est plus à "vente"

(Zonebourse.com) - Danone avance de 1% à 60,9 EUR, un gain supérieur à la progression du CAC 40 à Paris ce midi ( 0,5%), sur fond d'un relèvement de recommandation chez Deutsche Bank de "vente" à "conserver", avec un objectif de cours inchangé à 61 EUR.
"Depuis le début de l'année, l'action Danone a reculé de 21,4%, alors que les bénéfices attendus à 12 mois ont progressé de 1,6%. Le titre a ainsi subi une forte contraction de sa valorisation, son PER à 12 mois étant passé de 18,7x à 14,5x", met en avant l'établissement allemand.
Deutsche Bank juge cependant que, si les prévisions de bénéfices à 12 mois pour Danone ont été revues à la hausse, leur progression reste inférieure à celle du marché ( 13,5%) et du secteur européen des biens de consommation de base ( 4,4%).
"Selon nous, la baisse des multiples de valorisation de Danone était justifiée. Le secteur des biens de consommation de base devrait par ailleurs continuer à sous-performer le marché tant que le pouvoir d'achat des consommateurs progressera moins rapidement que le PIB nominal", prévient-il.
La banque allemande ajoute que les tendances dans les produits laitiers et d'origine végétale (EDP) aux Etats-Unis restent faibles et estime que Danone doit encore surmonter d'importants effets défavorables liés à l'évolution de ses canaux de distribution avant de pouvoir améliorer ses performances dans ce pays.
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