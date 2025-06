Danone: acquiert The Akkermansia Company information fournie par Cercle Finance • 25/06/2025 à 18:10









(CercleFinance.com) - Danone annonce que l'acquisition de The Akkermansia Company (TAC), société belge spécialisée dans la biotique, marque une avancée stratégique dans le domaine de la santé intestinale.



TAC possède près de 20 ans d'expertise scientifique et a mis au point la souche Akkermansia muciniphila MucT, cliniquement prouvée pour renforcer la barrière intestinale, réduire l'inflammation et combattre des troubles métaboliques comme l'obésité, le diabète ou les maladies cardiovasculaires.



Cette opération s'inscrit dans la stratégie Renew de Danone, qui vise à intensifier ses efforts en matière de science et d'innovation, en réponse à la demande croissante des consommateurs pour des produits favorables à la santé.







