Danone: accord avec trois ONG sur le plastique information fournie par Cercle Finance • 24/02/2025 à 07:07









(CercleFinance.com) - A l'issue d'un processus de médiation ordonné par le Tribunal judiciaire de Paris saisi le 9 janvier 2023, Danone annonce un accord avec ClientEarth, Surfrider Foundation Europe et Zero Waste France, permettant de mettre fin à la procédure intentée à son encontre.



Cet accord s'appuie sur un enrichissement du plan de Danone, qui décrit désormais de manière plus approfondie les conséquences de l'utilisation des emballages plastiques et détaille l'ensemble des actions que le groupe met en oeuvre dans ce domaine.



'Danone continuera à agir avec détermination pour favoriser la mobilisation collective de tous les acteurs, privés et publics, sans lesquels il est impossible de lever les obstacles systémiques qui freinent l'émergence d'une économie circulaire', affirme-t-il.





