Danieli s'envole alors qu'Hyundai la choisit pour une usine américaine de 650 millions de dollars

8 janvier - ** Les actions de Danieli DANI.MI augmentent de 4,5% après que le groupe coréen Hyundai 011760.KS a choisi mercredi soir le groupe italien comme partenaire technologique pour une nouvelle usine de production d'acier vert qui sera construite dans l'Etat américain de Louisiane

** Le groupe sidérurgique italien fournira quatre unités de production d'une valeur totale d'environ 650 millions de dollars pour les contrats

** La société de courtage Equita estime que cette commande est l'une des plus importantes jamais obtenues par le groupe et qu'elle représente environ 16 % de ses prévisions de prises de commandes pour 2026 pour la division de fabrication d'usines

** Equita indique que l'usine est conçue pour la production d'acier à haute performance et à faible teneur en carbone, ciblant à la fois le secteur automobile et les biens de consommation durables

** Avec ce projet, Hyundai vise à augmenter sa production d'acier, avec une part significative aux États-Unis, à renforcer sa présence industrielle sur le marché nord-américain et à assurer une chaîne d'approvisionnement plus proche du secteur automobile local", a déclaré Danieli dans le communiqué

** L'accord confirme que les politiques commerciales restrictives dans le secteur de l'acier favorisent la relocalisation de la production - Equita

** La société de courtage souligne que le contenu technologique élevé du projet soutient ses "prévisions de marges supérieures à la moyenne"