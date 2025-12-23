Daniel Dines, directeur général d'UiPath, vend une partie de sa participation, les actions augmentent

23 décembre - ** Les actions de la société de logiciels UiPath PATH.N augmentent de 3,6 % à 16,53 $ dans les échanges prolongés

** Le directeur général d'UiPath, Daniel Dines, a déclaré à la SEC qu'il avait vendu 45 000 actions UiPath le 22 décembre et 45 000 autres le 23 décembre à environ 16,49 dollars par action

** M. Dines détient toujours environ 28,7 millions d'actions UiPath directement et environ 9,6 millions d'actions indirectement

** Jusqu'à la clôture de la séance, l'action était en hausse de 25,6 % depuis le début de l'année