Danemark : TotalEnergies découvre de nouvelles ressources de gaz à condensat

(AOF) - TotalEnergies annonce que le puits d’exploration Harald East Middle Jurassic (HEMJ-1X) a découvert de nouvelles ressources de gaz à condensat dans le champ d’Harald, en mer du Nord danoise. Situé en offshore conventionnel, à 250 kilomètres de la côte ouest du Danemark, le puits HEMJ-1X a été foré dans la partie Est du champ d’Harald et a rencontré 48 mètres de gaz à condensat dans un réservoir de bonne qualité. Le puits HEMJ-1X sera immédiatement raccordé à la plateforme d’Harald et devrait commencer à produire avant la fin de l’année via les infrastructures existantes de Harald et Tyra.

