Danemark sélectionne SAMP/T NG, premier contrat export pour Thales avec livraisons dès 2028

* Danemark sélectionne système européen de défense aérienne SAMP/T NG, premier contrat export pour variante française à laquelle Thales contribue. * Contrat porte sur fourniture de systèmes SAMP/T NG, livraisons prévues à partir de 2028. * Section danoise du système basée sur radar Thales Ground Fire 300, annoncé avec portée jusqu’à 400 km. * Thales assurera intégration du système de conduite de tir SAMP/T NG, incluant module de commande et de conduite de tir ME-NG développé avec MBDA. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. THALES SA published the original content used to generate this news brief on April 21, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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