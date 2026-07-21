Danaher recule après avoir revu à la baisse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel

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21 juillet - ** L'action du fabricant d'équipements de laboratoire Danaher DHR.N recule de 11,6 % à 177,75 dollars en pré-ouverture

** La société prévoit une hausse de son chiffre d'affaires core ajusté pour 2026 comprise entre 3 % et 4 %, contre des prévisions antérieures de 3 % à 6 % en glissement annuel

** Elle annonce un bénéfice ajusté de 1,94 $ par action au deuxième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 1,83 $ par action – données LSEG

** Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre, à 6,27 milliards de dollars, dépasse les prévisions de 6,10 milliards de dollars

** La société prévoit une croissance de son chiffre d'affaires de base ajusté au troisième trimestre comprise entre 2 % et 3 % en glissement annuel, ce qui est inférieur aux attentes du marché de 3,5 %, selon les analystes de RBC Capital Markets

** Relève ses prévisions de bénéfice annuel ajusté à une fourchette comprise entre 8,45 et 8,60 dollars par action, contre une prévision précédente de 8,35 à 8,55 dollars

** Le titre de son concurrent Agilent Technologies A.N recule de 4,8 % avant l'ouverture, tandis que ceux de Thermo Fisher Scientific TMO.N , Revvity RVTY.N et Illumina ILMN.O perdent chacun environ 2 %

** À la clôture d'hier, le DHR affichait une baisse de 12,2 % depuis le début de l'année