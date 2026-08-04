Danaher nomme Julie Sawyer Montgomery, une collaboratrice interne, au poste de directrice générale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires de l'analyste aux points 3 et 6) par Sneha S K

La société spécialisée dans les sciences de la vie Danaher DHR.N a annoncé lundi avoir nommé Julie Sawyer Montgomery, une collaboratrice interne, au poste de directrice générale. Elle succédera à Rainer Blair à compter du 1er octobre.

Rainer Blair prendra sa retraite et occupera le poste de conseiller principal jusqu'au 31 mars 2027, a précisé la société, ajoutant qu'il n'y a aucun changement par rapport à ses prévisions précédemment annoncées pour le troisième trimestre et l'ensemble de l'exercice.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Julie Sawyer Montgomery, qui a rejoint Danaher en 2017, a joué un rôle clé dans la transformation de la plateforme de diagnostic de l’entreprise, dont le chiffre d’affaires est passé d’environ 6 milliards de dollars à l’époque à près de 11 milliards de dollars aujourd’hui.

* Elle a également dirigé le récent rachat de Masimo , surtout connu pour ses appareils utilisés par les hôpitaux pour mesurer le taux d’oxygène dans le sang, ainsi que l’acquisition en cours de StatLab, un fabricant de produits médicaux.

* “Nous considérons comme très positive la décision du conseil d’administration de confier à Julie Montgomery la direction de cette transition. À nos yeux, le segment du diagnostic est l’un des mieux gérés, tout en étant l’un des plus sous-estimés par les investisseurs”, a déclaré Luke Sergott, analyste chez Barclays.

* Danaher, qui fabrique des outils utilisés dans le développement et les essais cliniques de médicaments, a revu à la baisse ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires de base pour l’ensemble de l’année le mois dernier et a annoncé un chiffre d’affaires inférieur aux attentes dans son activité de biotechnologie.

* Ces résultats contrastent avec les tendances à l’amélioration observées sur le marché des outils destinés aux sciences de la vie, les entreprises biotechnologiques et pharmaceutiques augmentant leurs dépenses en recherche et en production après un ralentissement prolongé lié à la pandémie.

* “Les investisseurs pourraient en déduire que les résultats du deuxième trimestre et la réaction boursière qui s’en est suivie ont accéléré le calendrier (de la nomination)”, a déclaré Dan Leonard, analyste chez RBC Capital Markets, ajoutant que la transition s’était produite plus tôt que prévu.