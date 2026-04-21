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Danaher en hausse grâce à un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 12:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 avril - ** Les actions de la société de sciences de la vie Danaher DHR.N augmentent de 1,5 % à 197,99 $ avant le marché

** La société annonce un bénéfice ajusté de 2,06 $/shr pour le 1er trimestre contre une estimation moyenne de 1,94 $/shr par les analystes - données compilées par LSEG

** La société relève la limite supérieure de sa prévision de bénéfice annuel ajusté entre 8,35 et 8,55 dollarspar action, contre une prévision antérieure de 8,35 à 8,50 dollars

** Les revenus trimestriels de DHR de 5,95 milliards de dollars sont inférieurs aux attentes moyennes des analystes de 6 milliards de dollars

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 14,6 % depuis le début de l'année

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