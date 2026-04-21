Danaher dépasse ses estimations de bénéfices pour le premier trimestre grâce à une forte demande dans le domaine des bioprocédés

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La société Danaher DHR.N , spécialisée dans les sciences de la vie, a dépassé lesprévisions de bénéfices du premier trimestre mardi, grâce à une forte demande pour ses outils de traitement biologique utilisés dans la fabrication de médicaments, ce qui a permis à ses actions de progresser de 2 % dans les échanges avant bourse.

Les résultats indiquent une amélioration des conditions de marché pour les entreprises des sciences de la vie, alors que les sociétés pharmaceutiques augmentent leurs dépenses pour la découverte et le développement de médicaments.

La société basée à Washington, D.C., qui fabrique des outils et des technologies utilisés par les sociétés pharmaceutiques pour développer et fabriquer des médicaments, a déclaré un bénéfice ajusté de 2,06 $ par action pour le trimestre clos le 27 mars, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 1,94 $, selon les données de LSEG.

Le directeur général Rainer Blair a déclaré que le redressement régulier de la société était dû à la vigueur de son unité de biotraitement et à des performances supérieures aux prévisions dans le segment des sciences de la vie, malgré une demande saisonnière plus faible pour les tests respiratoires.

Le chiffre d'affaires trimestriel total s'est élevé à 5,95 milliards de dollars, soit un peu moins que les estimations de Wall Street, qui tablaient sur 6 milliards de dollars.

L'unité biotechnologique de Danaher, qui comprend l'activité de biotraitement de Cytiva qui fournit des équipements et des matériaux aux fabricants de médicaments, a été la plus performante, avec des ventes de base - hors fluctuations monétaires - en hausse de 7 % pour le trimestre.

Les ventes de base du segment des sciences de la vie de Danaher, qui fournit des équipements de laboratoire pour la découverte de médicaments, ont augmenté de 0,5 % au cours de la période, tandis que les ventes de son unité de diagnostic, qui fabrique le COVID-19 et d'autres kits d'analyse médicale, ont chuté de 4 %.

"Il s'agit d'une bonne publication de résultats de la part de DHR", a déclaré Vijay Kumar, analyste chez Evercore ISI.

Danaher a légèrement relevé ses prévisions de bénéfices ajustés pour l'ensemble de l'année à 8,35 à 8,55 dollars par action, contre 8,35 à 8,50 dollars par action précédemment. Les analystes s'attendaient en moyenne à 8,40 dollars par action.

La société s'est également montrée optimiste quant à l'acquisition de Masimo Corporation, annoncée en février, pour un montant de 9,9 milliards de dollars . Rainer Blair a déclaré que Danaher voyait "des opportunités évidentes" d'améliorer les performances de Masimo grâce à ses systèmes commerciaux et à son envergure mondiale.