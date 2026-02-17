Danaher chute après un rapport du FT sur un accord potentiel avec Masimo

(Mises à jour)

17 février - ** Les actions de la société de sciences de la vie Danaher DHR.N ont baissé d'environ 5 % à 202,54 $ en pré-marché

** La société est proche d'un accord de près de 10 milliards de dollars pour acquérir lefabricant d'oxymètres de pouls Masimo MASI.O , a rapporté le Financial Times lundi

** Les actions de Masimo ont augmenté de 37 % à 178,40 $ en pré-marché

** Danaher et Masimo n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters

** Depuis le début de l'année, DHR a baissé d'environ 7 %, les actions de MASI sont restées pratiquement inchangées