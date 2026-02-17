 Aller au contenu principal
Danaher acquiert Masimo pour 9,9 milliards de dollars et renforce sa position dans le diagnostic médical
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 14:32

Danaher a annoncé mardi le rachat de Masimo, spécialiste des oxymètres de pouls, pour un montant total de 9,9 milliards de dollars, incluant la dette. Cette acquisition stratégique s'inscrit dans la volonté du groupe américain de consolider ses activités dans le domaine du diagnostic médical, un secteur où la précision technologique et l'innovation sont devenues déterminantes.

L'offre valorise Masimo à 180 USD par action, soit une prime de 38,3% par rapport au dernier cours de Bourse.

Masimo, dont la capitalisation atteint environ 7 MdsUSD, est engagé depuis plusieurs années dans un litige avec Apple autour de brevets liés à des technologies de surveillance biométrique. Cette opération permet à Danaher, valorisé à plus de 150 MdsUSD, de mettre la main sur des technologies clés dans un contexte de mutation du secteur de la santé.

Le groupe mise sur le renforcement de ses capacités de diagnostic pour soutenir sa croissance face aux incertitudes réglementaires et financières pesant sur les acteurs du secteur.

L'acquisition intervient alors que les sociétés du domaine de la recherche sous contrat doivent composer avec un environnement moins favorable : pressions sur les prix des médicaments aux États-Unis, évolutions potentielles des politiques tarifaires, et recul du financement public et académique.

En intégrant Masimo, Danaher anticipe une montée en puissance de son offre de solutions de santé connectées, tout en diversifiant ses sources de revenus au sein d'un marché en transformation.

