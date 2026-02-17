Danaher acquiert Masimo pour 9,9 milliards de dollars et renforce sa position dans le diagnostic médical
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 14:32
L'offre valorise Masimo à 180 USD par action, soit une prime de 38,3% par rapport au dernier cours de Bourse.
Masimo, dont la capitalisation atteint environ 7 MdsUSD, est engagé depuis plusieurs années dans un litige avec Apple autour de brevets liés à des technologies de surveillance biométrique. Cette opération permet à Danaher, valorisé à plus de 150 MdsUSD, de mettre la main sur des technologies clés dans un contexte de mutation du secteur de la santé.
Le groupe mise sur le renforcement de ses capacités de diagnostic pour soutenir sa croissance face aux incertitudes réglementaires et financières pesant sur les acteurs du secteur.
L'acquisition intervient alors que les sociétés du domaine de la recherche sous contrat doivent composer avec un environnement moins favorable : pressions sur les prix des médicaments aux États-Unis, évolutions potentielles des politiques tarifaires, et recul du financement public et académique.
En intégrant Masimo, Danaher anticipe une montée en puissance de son offre de solutions de santé connectées, tout en diversifiant ses sources de revenus au sein d'un marché en transformation.
Valeurs associées
|212,550 USD
|NYSE
|0,00%
A lire aussi
-
Il était à la fois une figure de la lutte pour les droits des Afro-Américains, une personnalité liée à Martin Luther King et un ex-candidat à la présidentielle. Le pasteur noir américain Jesse Jackson est mort mardi à l'âge de 84 ans. Ses proches ont annoncé sur ... Lire la suite
-
L'Iran et les Etats-Unis ont conclu mardi près de Genève leur deuxième session de pourparlers dans un contexte toujours très tendu, le guide suprême iranien prévenant que le porte-avions américain présent dans le Golfe pouvait être coulé. Au moment même où les ... Lire la suite
-
Olena Grygorenko n'a quasiment pas quitté son appartement de Tcherniguiv ces dernières semaines. À chaque coupure de courant qui frappe cette ville du nord de l'Ukraine, elle se précipite auprès de son mari pour brancher son respirateur artificiel sur ses batteries ... Lire la suite
-
Suède: une épave de navire du XVIIe siècle réapparaît à la faveur de la baisse du niveau de la Baltique
L'épave d'un navire de la marine suédoise datant du XVIIe siècle est visible depuis début février à Stockholm à la faveur d'une baisse inédite de la mer Baltique. En plein cœur de la capitale suédoise, les lattes de bois de la coque du navire affleurent au dessus ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer