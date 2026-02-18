Danaher achète Masimo pour 9,9 milliards de dollars dans le cadre d'une expansion de ses activités de diagnostic

Danaher paiera 180 dollars par action, soit une prime de 38,3%

Les analystes considèrent l'accord comme surprenant

L'opération devrait être conclue d'ici le second semestre 2026

(Réécriture des paragraphes 1 à 9 pour les replacer dans leur contexte, réaction des actions) par Sabrina Valle et Gnaneshwar Rajan

Danaher DHR.N , une entreprise américaine de 150 milliards de dollars qui fabrique des outils utilisés pour développer et tester des médicaments, a accepté mardi d'acheter Masimo MASI.O pour 9,9 milliards de dollars, élargissant ainsi ses activités dans le domaine des dispositifs de surveillance des patients dans le cadre d'une opération surprenante en dehors de son objectif principal.

L'opération valorise Masimo à 180 dollars par action, soit une prime de 38,3 % par rapport à la dernière clôture.

Les actions de Danaher ont chuté de près de 3 %, à 206 dollars, tandis que celles de Masimo ont augmenté de 34 %, à 174,69 dollars.

La société californienne Masimo est surtout connue pour les appareils que les hôpitaux utilisent pour mesurer le taux d'oxygène dans le sang, notamment les oxymètres de pouls fixés au doigt du patient, ainsi que d'autres moniteurs non invasifs qui suivent la respiration et l'activité cérébrale.

Masimo a attiré l'attention au-delà des hôpitaux en raison d'un litige de longue date avec Apple AAPL.O concernant la technologie de mesure de l'oxygène sanguin utilisée dans les smartwatches.

Le marché des produits de surveillance de l'oxygène dans le sang est dominé par ses rivaux Medtronic MDT.N et Masimo.

Les analystes de J.P. Morgan ont déclaré que cette décision était inattendue, notant que les investisseurs avaient prévu que Danaher ciblerait des acquisitions plus proches de ses activités principales de sciences de la vie et de diagnostic.

Ils ont averti que l'orientation vers les équipements de surveillance des patients pourrait peser sur les actions à court terme, car elle pourrait indiquer que les opportunités sur les marchés traditionnels de Danaher sont moins attrayantes dans l'environnement actuel.

Dans le même temps, ils ont déclaré que la part élevée de Masimo dans l'oxymétrie de pouls, la base solide de revenus récurrents et le potentiel d'expansion des marges correspondent à la stratégie de longue date de Danaher, qui consiste à acheter des unités autonomes ayant une marge de croissance.

Christian Moore, analyste chez Bernstein, s'attend à ce que l'acquisition s'avère fructueuse pour Danaher au fil du temps.

L'accord avec Masimo élargit le segment diagnostique de Danaher, en complétant ses analyseurs de sang invasifs Radiometer avec les oxymètres de pouls non invasifs de Masimo, les appareils de surveillance de la fonction cérébrale et de la respiration, entre autres produits.

Masimo s'est récemment transformée en une société de technologie médicale "pure" après avoir vendu son unité Sound United, qui détenait les marques audio Denon et Marantz, à Harman de Samsung l'année dernière pour 350 millions de dollars.

Danaher prévoit une augmentation de 15 à 20 cents de son bénéfice net dilué ajusté par action ordinaire au cours de la première année complète et d'environ 70 cents au cours de la cinquième année complète suivant l'achèvement de l'acquisition.

L'opération devrait être finalisée d'ici le second semestre 2026.