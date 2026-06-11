Dana va fusionner avec la division Mobilité d'Eaton dans le cadre d'une opération de 5,1 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions à partir du paragraphe 2)

Dana DAN.N a annoncé jeudi qu'elle allait fusionner avec la division mobilité d'Eaton ETN.N dans le cadre d'une opération évaluant cette unité à environ 5,1 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros), alors que l'équipementier automobile cherche à tirer parti de la forte demande en composants automobiles.

Les actions de Dana ont progressé de 5,5% et celles d'Eaton de 3,3% dans les échanges avant l'ouverture.

Cette opération intervient après qu'Eaton a annoncé plus tôt cette année son intention de céder sa division automobile en difficulté, qui développe des technologies de gestion et de distribution de l'énergie dans les systèmes de propulsion des véhicules.

Cette opération permettra à Eaton de se doter d'un portefeuille plus ciblé, axé sur ses activités électriques et aérospatiales.