Damartex : "Une année de forte croissance et d'accélération du plan de transformation"

Publication du CA annuel

Fort d'une excellente dynamique commerciale sur l'ensemble de l'année, Damartex publie un chiffre d'affaires annuel pour son exercice décalé (30/06) au-dessus de nos attentes à 764,2 M€ soit une croissance de +11,4%. Après un S1 en progression, le second semestre affiche une hausse sensible de +20,5% totalisant 361,8 M€ de CA.



Une contribution de l'ensemble des pôles

Dans un contexte de crise sanitaire complexe et malgré la cession de Jours Heureux et l'arrêt de La Maison du Jersey et de Delaby, les pôles Fashion (+11,0%), Home & Lifestyle (+8,3%) et Healthcare (+42,1%) ressortent en croissance.



Un renforcement du pôle Healthcare

En outre, le Groupe a annoncé le 20/07 l'acquisition de 80% de MSanté, PSAD spécialisé dans la perfusion et la nutrition. Fondé en 2013 à Granville dans la Manche, la société qui réalise 1,5 M€ de CA au travers de 3 agences situées à Caen, Nantes et Rennes met en place des soins auprès de plus de 2000 patients. Intégrée dès le 1er juillet 2021 au sein de Damartex, le fondateur de MSanté conservera la gestion de l'entreprise ainsi que 20% du capital.



Recommandation

Suite à cette publication et à la mise à jour de notre modèle, notre objectif de cours ressort inchangé à 27,00 € et notre recommandation reste à l'Achat.