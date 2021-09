Damartex : "Solides résultats avec un retour de la profitabilité"

Publication des résultats annuels

Après avoir affiché une excellente dynamique commerciale sur l'ensemble de l'exercice et publié un chiffre d'affaires 2020/2021 de 764,2 M€ (+11,4%), Damartex publie des résultats en très forte amélioration. L'EBITDA ressort au-dessus de nos attentes à 52,8 M€ (51,4 M€e) et le ROC en progression de +47,5 M€ à 22,0 M€. Fort d'une solide performance financière, le Groupe proposera la distribution d'un dividende de 0,40 € par action lors de l'AG du 18 novembre prochain.



Perspectives

Si l'effet de base était favorable pour Damartex cette année, les résultats publiés s'inscrivent aussi en forte amélioration par rapport aux niveaux d'avant crise. Fort de ce retour à la croissance et à la rentabilité et sur fond de poursuite de son plan de transformation Transform To Accelerate TTA 2.0, le Groupe affiche sa confiance dans sa capacité à générer de la croissance rentable et compte se concentrer sur 1/ la poursuite de prise de parts de marché, 2/ l'augmentation des investissements (notamment via l'ouverture de nouveaux magasins) et 3/ le renforcement de l'agilité de la société dans un environnement complexe (tension sur les approvisionnements et le transport, crise sanitaire). Après une année de transformation ayant conduit à un véritable redressement de la structure financière de la société, nous réitérons notre confiance dans la capacité de Damartex à mener à bien son plan stratégique et à générer de la croissance rentable. Pour 2022 nous attentons un CA de 791,5 M€ et un ROC de 26,2 M€.





Recommandation

Suite à cette publication et à la mise à jour de notre modèle, notre objectif de cours ressort inchangé à 27,00 € et notre recommandation reste à l'Achat.