Damartex : "Le pôle Fashion, moteur du Groupe"

Publication du chiffre d’affaires T2

Après avoir publié un chiffre d’affaires T1 en croissance de +1,1% à 156,9 M€, Damartex publie un CA T2 2021/22 en baisse de -1,0% à 244,8 M€ (-2,4% à tcc). Sur le S1, le niveau d’activité ressort ainsi quasiment stable à 401,7 M€ (-0,1% à taux réels et -1,6% à tcc). Sur le semestre, le Groupe a recruté 1,4 millions de nouveaux clients soit un niveau lui aussi stable par rapport à l’an dernier.



Suite à l’arrêt l’année dernière de plusieurs activités et notamment d’Afibel en Belgique, de la Maison du Jersey ainsi que de Delaby, la base de comparaison diffère entre le S1 2020/201 et le S1 2021/22, complexifiant la lisibilité de cette publication. Si ces différents arrêts impactent à hauteur de 9,2 M€ les revenus du Groupe, ils sont en partie compensés par les récentes acquisitions dans le domaine de la santé. Hors effet périmètre, le Groupe précise que le CA S1 aurait affiché une hausse de 2%.





Recommandation

Suite à cette publication et à la mise à jour de notre modèle, notre objectif de cours ressort ajusté à 25,00 € (vs 27,00 €) et notre recommandation reste à l’Achat. Nous sommes confiants dans la capacité du Groupe à traverser ces tensions sur les approvisionnements et à poursuivre son plan de transformation Transform To Accelerate TTA 2.0