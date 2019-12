DALET : Augmentation des moyens affectés au contrat de liquidité

DALET spécialiste de solutions logicielles pour la création, la gestion et la diffusion de contenus multimédias à destination des broadcasteurs, opérateurs et producteurs de contenu, annonce qu'il a décidé d'augmenter les moyens affectés au contrat de liquidité portant sur les actions de la société Dalet SA, confié à Louis Capital Markets en créditant le compte correspondant de 30 000 euros.

Pour mémoire, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date 29/06/2019 :

4 452 titres

24 837,61 euros en espèces

Prochain rendez-vous

Publication du chiffre d'affaires annuel 2019 le 19 février 2020 après bourse

À propos de DALET Digital Media Systems

Les solutions DALET permettent aux diffuseurs et aux professionnels des médias de créer, de gérer et de distribuer des contenus plus rapidement et avec plus d'efficacité, afin de maximiser la valeur de leurs assets media. DALET propose une riche palette d'outils collaboratifs, permettant de gérer de bout en bout des workflows pour salles de rédaction, programmes d'informations, de sports et de divertissement, la post-production, l'archivage, la radio, les organismes gouvernementaux et corporate.

Les plateformes DALET sont modulaires et évolutives. Elles proposent des applications ciblées riches en fonctionnalités permettant d'adresser des missions critiques pour des petites et grandes organisations média, telles que la planification, l'orchestration de workflow, l'acquisition, le catalogage, le montage, le transcodage, l'automation de diffusion, la distribution multiplateforme et l'analytics.

En juillet 2019, DALET a acquis l'activité Ooyala Flex Media Platform. Cette opération stratégique accélère la mission du Groupe, apporte une valeur ajoutée considérable aux clients actuels de DALET et d'Ooyala, ouvrant de vastes opportunités pour la distribution OTT et numérique.

Les outils DALET sont utilisés dans le monde entier par des milliers de producteurs et de distributeurs de contenus, y compris des opérateurs publics de télévision et de radio (BBC, FMM, France TV, Radio Canada, RAI, TV2 Denmark, RFI, Russia Today, RT Malaysia, SBS Australia, VOA), les plus grands réseaux et opérateurs privés (Canal+, Fox, Euronews, MBC Dubai, MediaCorp, Fox Sports Australia, Turner Asia, Mediaset, Orange, Charter Spectrum, Warner Bros., Sirius-XM Radio), des organisations sportives (National Rugby League, FIVB, Bundesliga) et des organismes gouvernementaux (Parlement Britannique, NATO, Nations Unies, Veterans Affairs, NASA).

DALET est côté sur Euronext Paris compartiment C. ISIN: FR0011026749, Bloomberg DLT:FP, Reuters: DALE.PA, Mnémo: DLT. Plus d'informations sur www.DALET.com.

