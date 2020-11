DALET : ACTIVITÉ STABLE SUR LES 9 PREMIERS MOIS DE L'EXERCICE

Paris, le 4 novembre 2020

DALET spécialiste de solutions logicielles pour la création, la gestion et la diffusion de contenus multimédias à destination des broadcasteurs, opérateurs et producteurs de contenu, publie son chiffre d'affaires du troisième trimestre 2020 et celui des neuf premiers mois de l'exercice.



Données non auditées

en millions d'euros T3 2019 T3 2020 Variation Licences 3,7 3,0 -18% Abonnements 0,2 0,7 +217% Maintenance - Support 5,3 5,4 +2% Services 4,5 3,5 -21% Chiffre d'affaires hors Matériels 13,7 12,6 -8% Matériels 1,7 1,4 -22% Total Chiffre d'affaires 3ème trimestre 15,4 14,0 -9%



DALET enregistre, au 3ème trimestre de l'exercice 2020, un chiffre d'affaires de 14,0 M€ en recul de 9%, reflétant les effets de la crise sanitaire sur les activités « licences » et « services » avec un repli attendu des déploiements sur la période.

Les revenus récurrents sont, eux, en hausse de 10% sur la période, avec la poursuite de la bonne dynamique observée sur les abonnements et les offres de maintenance.

Sur le 3ème trimestre, DALET observe une progression de ses activités sur la zone EMEA de 6% alors que l'activité des zone Amériques et Asie-Pacifique est en repli par rapport au T3 2019.



Stabilité de l'activité sur les 9 premiers mois de l'exercice

Données non auditées

en millions d'euros 9 mois 2019 9 mois 2020 Variation Licences 9,6 8,3 -13% Abonnements 0,2 1,7 n.a. Maintenance - Support 15,0 16,4 +9% Services 11,4 9,7 -15% Chiffre d'affaires hors Matériels 36,2 36,1 0% Matériels 3,8 3,8 -2% Total Chiffre d'affaires 9 mois 40,0 39,9 0%



Le chiffre d'affaires de DALET sur les 9 premiers mois de l'exercice est stable par rapport à la même période de 2019 à 39,9 M€.

Les revenus récurrents du Groupe sont en forte progression (+19%) pour les neuf premiers mois de l'exercice. Cette performance traduit l'intégration, sur 9 mois, des revenus Abonnements issus de la plateforme Flex Media (contre 2 mois en 2019) et de la croissance régulière des facturations Maintenance/support (+9% à 16,4 M€).

La part récurrente du chiffre d'affaires, indicateur clé pour la société, atteint 45% sur les neuf premiers mois (contre 38% en 2019).

Le chiffre d'affaires de la partie Licences s'établit à 8,3 M€, en recul de 13% par rapport à la même période l'an dernier, pénalisé par le report ou le ralentissement de certains jalons sur les projets dans le contexte de crise sanitaire.

Sur la zone EMEA, l'activité progresse de +8% pour s'établir à 18,3 M€ pour les neuf premiers mois. Les revenus de DALET, pour la période, sont stables sur la zone Amériques à 18,1 M€ et en net repli (- 38%) pour la zone Asie-Pacifique à 3,5 M€.



Résilience de l'activité et perspectives sur la fin d'année 2020

Malgré les incertitudes liées à l'évolution du contexte sanitaire et économique, DALET estime pouvoir limiter les effets de la crise sur l'activité du Groupe, grâce notamment à une part croissante de revenus récurrents et au maintien du carnet de commandes à un niveau élevé.

Sur la base du contexte économique et sanitaire actuel, DALET vise, pour l'exercice 2020, un chiffre d'affaires annuel hors Matériels proche de celui de l'an dernier et un résultat opérationnel courant pouvant avoisiner l'équilibre.



Signature des accords relatifs à la prise de participation majoritaire de Long Path Partners avec l'équipe de direction de DALET et certains de ses actionnaires historiques

A la suite du communiqué de presse en date du 22 octobre 2020, les instances représentatives du personnel de DALET ont rendu leur avis le 23 octobre 2020 et approuvé unanimement le projet de prise de participation majoritaire de Long Path Partners, le management du Groupe DALET restant inchangé à l'issue de l'opération.

Long Path Partners, l'équipe de direction de DALET et certains de ses actionnaires historiques[1] annoncent ainsi la signature des accords relatifs à la cession hors marché et à l'apport en nature, à une société ad hoc (« NewCo »), d'un total de 3 212 354 actions DALET représentant environ 80,7% du capital et 84,4% des droits de vote théoriques[2] de la Société, à un prix de 13,52 euros par action.

La réalisation de l'opération, qui pourrait intervenir au cours du quatrième trimestre 2020, reste soumise à des conditions documentaires usuelles.

A l'issue de cette opération, il est rappelé que Newco déposera à titre obligatoire un projet d'offre publique d'achat simplifiée visant le solde des actions DALET, au prix unitaire identique de 13,52 €. Il est également rappelé que Newco se réservera par ailleurs la possibilité de mettre en œuvre un retrait obligatoire à l'issue de l'offre publique si la condition du seuil de détention était remplie.

Conformément aux dispositions de l'article 261-1 I et II du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers, le cabinet Finexsi a été désigné en qualité d'expert indépendant par le conseil d'administration de DALET, sous réserve du non-exercice du droit d'opposition de l'AMF prévu à l'article 261-1-1 III de son règlement général.

La clôture de l'offre publique pourrait intervenir au cours du premier trimestre 2021.



À propos de DALET Digital Media Systems

Les solutions DALET permettent aux diffuseurs et aux professionnels des médias de créer, de gérer et de distribuer des contenus plus rapidement et avec plus d'efficacité, afin de maximiser la valeur de leurs assets media. DALET propose une riche palette d'outils collaboratifs, permettant de gérer de bout en bout des workflows pour salles de rédaction, programmes d'informations, de sports et de divertissement, la post-production, l'archivage, la radio, les organismes gouvernementaux et corporate.

Les plateformes DALET sont modulaires et évolutives. Elles proposent des applications ciblées riches en fonctionnalités permettant d'adresser des missions critiques pour des petites et grandes organisations média, telles que la planification, l'orchestration de workflow, l'acquisition, le catalogage, le montage, le transcodage, l'automation de diffusion, la distribution multiplateforme et l'analytics.

L'intégration de l'activité Ooyala Flex Media Platform a ouvert de vastes possibilités aux clients de Dalet pour déployer des stratégies digitales innovantes. En leur permettant de mieux adresser leur audience grâce à une distribution multi-plateforme agile de contenu, la solution s'adapte à un plus large éventail de marchés, tels que les équipes et les ligues de sport, les marques et les organisations d'entreprises, mais aussi les sociétés de médias qui élargissent leurs offres digitales.

Les outils DALET sont utilisés dans le monde entier par des milliers de producteurs et de distributeurs de contenus, y compris des opérateurs publics de télévision et de radio (BBC, FMM, France TV, Radio Canada, RAI, TV2 Denmark, RFI, Russia Today, RT Malaysia, SBS Australia, VOA), les plus grands réseaux et opérateurs privés (Canal+, Fox, Euronews, MBC Dubai, MediaCorp, Fox Sports Australia, Turner Asia, Mediaset, Orange, Charter Spectrum, Warner Bros, Sirius-XM Radio), des organisations sportives (National Rugby League, FIVB, Bundesliga) et des organismes gouvernementaux (Parlement Britannique, NATO, Nations Unies, Veterans Affairs, NASA).

DALET est côté sur Euronext Paris compartiment C. ISIN: FR0011026749, Bloomberg DLT:FP, Reuters: DALE.PA, Mnémo: DLT. Plus d'informations sur www.DALET.com.



[1] En ce compris notamment Windcrest Partners LP, Hinsdale LLC, SOJE Fund LP et Monsieur John J. Pinto.

[2] Soit environ 80,1% des droits de vote théoriques à l'issue, le cas échéant, de la réalisation de l'opération envisagée, du fait de la perte des droits de vote double attachés aux actions Dalet cédées et apportées à Newco.