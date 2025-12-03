Daktronics nomme Ramesh Jayaraman président-directeur général, les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 décembre - ** Les actions du fabricant d'écrans numériques Daktronics DAKT.O chutent de près de 1,4 % à environ 18,2 $

** DAKT nomme Ramesh Jayaraman au poste de président-directeur général, à compter du 1er février 2026

** Ramesh Jayaraman a 25 ans d'expérience dans le domaine des opérations mondiales et a récemment occupé le poste de vice-président principal et de responsable de l'intégration pour les Amériques chez Bosch Home Comfort

** Jayaraman rejoindra également le conseil d'administration; le directeur et ancien président du conseil d'administration, président et directeur général, Reece Kurtenbach, se retirera

** Le directeur général intérimaire Brad Wiemann restera en poste jusqu'au troisième trimestre qui se terminera le 31 janvier 2026

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en hausse de 8 % depuis le début de l'année