Daktronics bondit après une hausse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 14:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 décembre - ** Les actions du fabricant d'écrans numériques Daktronics DAKT.O ont augmenté de 10,1% à 19,79 dollars ** La société affiche sur des revenus de 229,2 millions de dollars au T2, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 218,4 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le bénéfice par action trimestriel s'élève à 35 cents, en hausse par rapport aux 22 cents enregistrés l'année précédente

** "Nos équipes ont réalisé des performances exemplaires en matière de fabrication, d'installation et d'exécution des services tout au long du premier semestre, et nos résultats reflètent l'amélioration continue de la rentabilité grâce à une tarification basée sur la valeur et à l'efficacité opérationnelle", a déclaré le directeur général Brad Wiemann

** L'action DAKT a progressé de 6,58 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture

