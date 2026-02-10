Dakota Gold glisse sur une vente d'actions de 75 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 février -

** Les actions de Dakota Gold DC.A ont baissé de 7,4 % à 6,10 $ en début de marché, après la fixation du prix de son offre secondaire pendant la nuit

** La société minière aurifère basée à Lead, dans le Dakota du Sud, a vendu lundi soir () environ 12,3 millions d'actions pour une levée de fonds brute d'environ 75 millions de dollars

** Le prix de l'offre équivaut à environ 6,08 $, ce qui représente une décote de 7,7 % par rapport à la dernière vente de l'action

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour le fonds de roulement et d'autres objectifs généraux de l'entreprise

** BMO et Scotiabank sont les chefs de file conjoints de l'opération. ** Dakota possède plus de 48 000 acres autour de la mine Homestake dans le Dakota du Sud et une option pour acquérir 4 261 acres de droits de surface avec les installations et les données connexes détenues par Homestake Mining Company, une filiale de Barrick ABX.TO . ** Dakota a environ 116,2 millions d'actions en circulation, selon le prospectus

** Les actions de DC ont augmenté de ~9% le lundi, ce qui les place en hausse de 16% depuis le début de l'année. L'action a clôturé à 3,12 $ il y a un an

** Les 4 analystes recommandent l'action à l'achat; l'objectif de cours médian est de 9,88 $, selon les données de LSEG