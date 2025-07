Daimler Truck prévoit de supprimer 5.000 postes en Allemagne d'ici 2030

( AFP / THOMAS KIENZLE )

Le leader mondial de la production de camions, le groupe allemand Daimler Truck, a annoncé mardi lancer un programme d'économies comprenant la suppression de 5.000 postes en Allemagne d'ici 2030, nouveau coup dur pour le secteur automobile allemand en difficulté.

Le programme comprend "une délocalisation des volumes de production vers un pays présentant des avantages en termes de coûts et d'autres mesures qui entraîneront d'importantes suppressions d'emplois en Allemagne d'ici 2030", a déclaré l'entreprise dans un communiqué.

Elle a ensuite précisé le chiffre de 5.000 suppressions de postes lors de sa journée dédiée aux investisseurs, soit un emploi sur sept supprimé parmi les 35.500 employés du constructeur en Allemagne.

Cette réduction d'effectifs devrait s’effectuer principalement via des départs non remplacés et des dispositifs de préretraite, assortis "d’indemnités de licenciement ciblées", a assuré le fabricant de camions et d'autobus, qui emploie au total 103.400 personnes dans le monde.

Pilier de la première économie européenne, le secteur automobile est touché depuis des mois par la baisse de la demande mondiale, la hausse des coûts, la concurrence chinoise et plus récemment par la hausse des droits de douane américains.

Le géant Volkswagen, premier constructeur automobile européen, a annoncé cet hiver 35.000 suppressions de postes en Allemagne dans les prochaines années, l'arrêt à venir de la production dans deux usines allemandes et la délocalisation de la production de la Golf au Mexique.

Le groupe de voitures haut de gamme Mercedes a lui aussi évoqué en février la délocalisation d'une partie de sa production allemande en Hongrie ainsi que des possibles suppressions d'emploi avec des programmes de départs volontaires et de pré-retraites.

Comme les autres constructeurs allemands, Daimler Truck souffre d'une baisse de rentabilité. La marge de ses ventes a reculé à 8,9% en 2024, contre 9,9% l'année précédente.

Le groupe dit viser d'ici 2030 une marge de 12%, grâce à ses mesures de restructurations, et entend réaliser plus d'un milliard d'euros d'économies en Europe, d'après le communiqué.

Pour relancer sa croissance, Daimler Truck mise notamment sur le doublement de son activité dans le secteur de la défense, plus rentable, le développement de l'électrique en Europe et l'expansion de ses activités sur le marché indien, selon le communiqué.