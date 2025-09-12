Daimler Truck ouvre un nouveau centre pour ses camions et bus près de Munich
information fournie par Zonebourse 12/09/2025 à 17:21
Le constructeur allemand indique que ce projet s'inscrit dans le cadre de sa stratégie visant à poursuivre ses investissements en Allemagne tout en réalisant des acquisitions sur d'autres marchés européens clés, comme récemment à Trappes, à l'ouest de Paris.
En mai dernier, le groupe allemand avait déjà célébré l'extension de son site de Würzburg. Il dit actuellement travailler à l'agrandissement de son centre de véhicules commerciaux à Hambourg.
Par ailleurs, l'expansion de son réseau commercial se poursuit avec la récente décision de construire un nouvel atelier à Wörth am Rhein.
Des postes de travail haute tension ont par ailleurs été installés dans l'atelier de 3200 mètres carrés destiné à l'entretien des modèles électriques à batterie tels que les camions Mercedes-Benz eActros 600 et eEconic, le Fuso eCanter, ainsi que le bus urbain Mercedes-Benz eCitaro.
Le centre dispose également de 25 places de stationnement pour camions, bus et fourgons, avec la possibilité d'ajouter neuf places supplémentaires.
Valeurs associées
|37,700 EUR
|XETRA
|-0,16%
A lire aussi
-
L'ancienne cheffe de la Cour suprême du Népal, Sushila Karki, 73 ans, est devenue vendredi Première ministre d'un gouvernement provisoire, avec la lourde tâche de sortir le pays de la crise ouverte par les plus graves émeutes de son histoire récente, qui ont fait ... Lire la suite
-
BRUXELLES (Reuters) -Le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte a annoncé vendredi la mise en place d'une opération "sentinelle orientale" afin de renforcer les défenses de l'alliance transatlantique sur son flanc est. Cette opération impliquera des moyens mis ... Lire la suite
-
(Zonebourse.com) - Virbac a enregistré un résultat net consolidé de 82,2 millions d'euros au titre du premier semestre 2025, en baisse de 13,3% sur un an. La part du Groupe ressort à 82,4 millions d'euros, en repli de 12,9%. De son côté, le chiffre d'affaires progresse ... Lire la suite
-
(Reuters) -Le géant français des gaz industriels Air Liquide envisage de vendre ses actifs dans le biométhane, selon trois sources proches du dossier, alors que le groupe cherche à se recentrer sur la fourniture de gaz pour les grandes industries et le secteur ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer