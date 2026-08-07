Daimler Truck lancera une deuxième tranche de rachat d'actions de €1,1 md d'ici la mi-septembre

Daimler Truck DTGGe.DE lancera la deuxième tranche de son programme de rachat d'actions, d'un montant maximal de 1,1 milliard d'euros, dès la fin de la première tranche prévue mi-septembre, a annoncé vendredi le constructeur, l'amélioration de la conjoncture aux États-Unis lui ayant permis de revoir à la hausse ses prévisions de bénéfices le mois dernier.

La prochaine phase du plan de rachat s'étendra jusqu'à fin juin 2027, a déclaré la directrice financière Eva Scherer dans un communiqué, alors que le constructeur de camions a également confirmé ses résultats du deuxième trimestre annoncés précédemment, notamment une baisse de 18% de son résultat d'exploitation ajusté, à 838 millions d'euros.

Le groupe a annoncé jeudi qu’il allait construire une nouvelle usine de production aux États-Unis dans le cadre d’un plan visant à étendre sa présence en Amérique du Nord. Il évalue actuellement plusieurs sites potentiels et prévoit de lancer la construction fin 2026, la production devant démarrer en 2029.

Le mois dernier, Daimler avait justifié la révision à la hausse de ses prévisions pour 2026 par des ventes unitaires plus élevées que prévu au sein de sa filiale nord-américaine et par un allègement de la charge douanière pour le reste de l’année.

Cet abaissement des perspectives était intervenu après l'approbation par le département du Commerce des États-Unis de la demande de Daimler Truck relative au contenu américain, mettant ainsi à jour son cadre tarifaire avec une date d'entrée en vigueur fixée au 1er novembre 2025.

(Rédigé par Amir Orusov; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)