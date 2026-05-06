Daimler Truck-Ebit divisé par deux au T1 avec la faible demande et les droits de douane

Daimler Truck DTGGe.DE , l'un des plus grands constructeurs de camions au monde, a annoncé mercredi que son bénéfice d'exploitation (Ebit) avait diminué de plus de moitié au premier trimestre, pénalisé par une demande historiquement faible et par les droits de douane sur les importations sur son marché clé nord-américain.

L'Ebit ajusté s’est établi à 498 millions d’euros, contre 1,08 milliard d’euros un an plus tôt.

La performance du groupe reflète un net ralentissement en Amérique du Nord, où les ventes ont chuté d’un quart pour s’établir à 29.432 unités. Les droits de douane à l’importation imposés par l’administration américaine sous Donald Trump ont fortement pesé sur le secteur automobile.

La division Trucks North America "continue de faire face à des vents contraires liés aux droits de douane, les effets complets de ces derniers étant reflétés pour la première fois au premier trimestre", a déclaré Eva Scherer, directrice financière, dans un communiqué.

La marge sur chiffre d'affaires ajustée en Amérique du Nord est tombée à 5,4%, contre 14,4% l'année dernière.

Daimler Truck a toutefois confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année, soulignant que les commandes enregistrées par Trucks North America ont augmenté de 86% par rapport à l'année précédente.

(Rédigé par Amir Orusov, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)