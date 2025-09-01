Daimler Truck: deux nouveaux modèles de poids lourds au Japon pour les charges exceptionnelles information fournie par Cercle Finance • 01/09/2025 à 17:02









(Zonebourse.com) - Daimler Truck a annoncé lundi le lancement de deux nouvelles séries de camions Mercedes-Benz, les modèles Arocs et Actros que le constructeur allemand indique avoir spécialement conçues pour le transport de charges exceptionnellement lourdes sur le marché japonais.



Les modèles, désormais disponibles à la commande, visent le segment de la logistique de fret extrême et de cargaisons spéciales, telles que des turbines éoliennes, des générateurs, des transformateurs, des échangeurs thermiques ou encore des équipements destinés aux projets d'infrastructures.



Parmi eux, le Mercedes-Benz Arocs 4763 8x6, capable de tracter jusqu'à 500 tonnes, a été adapté aux spécificités locales, notamment à la limite de hauteur fixée à 3,8 mètres au Japon.



Le constructeur a prévu de présenter ce modèle lors du Japan Mobility Show 2025, qui se tiendra du 29 octobre au 9 novembre à Tokyo.



La commercialisation et l'après-vente seront quant à eux assurées par Y-Engineering, partenaire de longue date de Daimler et importateur général des gammes Mercedes-Benz Unimog et Econic au Japon depuis vingt ans.





